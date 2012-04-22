برگزاری یادواره سرداران و 17 شهید روستای "نقاره کوب" سرپل ذهاب

به گزارش خبرگزاری مهر، یادواره سرداران و 17 شهید روستای 'نقاره کوب' از توابع شهرستان سرپل ذهاب روز یکشنبه با حضور خانواده های معظم شهدا، اقشار مختلف مردم و مسوولان محلی در این روستا برگزار شد.

فرمانده بسیج ناحیه مقاومت سپاه سرپل ذهاب در این مراسم گفت: ایثارگری شهداست که آرمان های انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی (ره) را در جامعه عملیاتی کرده است.

سرهنگ پاسدار مسعود قنبری تاکید کرد: بر این مبناست که رهبر معظم انقلاب نسبت به برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا توجه ویژه دارند زیرا شهدا ذخیره هایی هستند که زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان نظام ما را بیمه می کند.

وی گفت: یکی از بهترین محورها برای توسعه و نشر فرهنگ ایثار و شهادت، برپایی آیین یادواره شهداست تا نا نوشته های آنان تبیین و با کمک صاحبان قلم، زیبایی روح شهدا را ترسیم و آن را به نسل های آتی انتقال دهیم.

25 میلیون لیتر سوخت در گیلانغرب توزیع شد

فرماندار شهرستان گیلانغرب گفت: سال گذشته 25 میلیون لیتر سوخت در سطح این شهرستان توزیع شد که نسبت به مدت مشابه سال 89 معادل 20 درصد کاهش مصرف داشته است.

اردشیر رستمی در جلسه ستاد سوخت گیلانغرب همچنین از افزایش سهمیه نفت و گاز تعاونی ادوات کشاورزی دهستان دیره با توجه به وضعیت و حجم کار کشاورزی این دهستان خبر داد و افزود: مردم این شهرستان امسال پنج میلیون لیتر سوخت کمتر مصرف کردند.

رستمی گفت: به منظور سامان دهی و تنظیم نحوه توزیع سوخت و برای توزیع نفت و گاز مورد نیاز ادوات کشاورزی و مکان های تولیدی بخش کشاورزی شهرستان برای جلوگیری از قاچاق سوخت، از این پس هر جایگاه اختصاصی سوخت در این دو شهرستان مجاز به توزیع سوخت سیار از طریق 2 دستگاه وانت مخزن دار شناسایی شده به مشترکان خود بوده و نسبت به توقیف عاملین غیرمجاز توزیع گازوییل نیز نیروی انتظامی اقدام لازم را انجام می دهد.

تشکیل کمیسیون برداشت گندم در قصرشیرین

کمیسیون برداشت گندم در شهرستان قصرشیرین، که کار برداشت گندم آن زودتر از سایر نقاط استان کرمانشاه آغاز می شود، تشکیل شد.

فرماندار قصرشیرین در جلسه کارگروه آب و خاک این شهرستان گفت: برداشت گندم در سطح 13 هزار هکتار از مزارع این شهرستان هفته آینده آغاز می شود و در این راستا سیلوی 15 هزار تنی ذخیره گندم و دو کمیسیون خرید گندم در بخش سومار و شهر قصرشیرین برای این مهم آماده شده است.

حسین پروین افزود: به دلیل عدم پراکنش مناسب بارندگی در منطقه، سرما و یخبندان و کاهش نزولات 20 درصدی در بخش سومار پیش بینی می شود که امسال نسبت به سال گذشته کاهش عملکرد تولید گندم را در اراضی زیرکشت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه سال گذشته 12 هزار تن گندم از مزارع شهرستان برداشت شد، اظهار داشت: 50 دستگاه کمباین کار برداشت گندم از مزارع این شهرستان را بر عهده دارند و در این رابطه اکیپ هایی متشکل از کارشناسان مجرب جهاد کشاورزی بر برداشت این محصول و تنظیم و ساماندهی فعالیت کمباین ها نظارت می کنند.

فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه باید نهادینه شود

فرماندار سرپل ذهاب بر نهادنیه کردن فرهنگ شناخت جایگاه والای حضرت فاطمه (س) و فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه شد و بر ترویج و گسترش این فرهنگ در میان نسل جوان و نوجوان تاکید کرد.

میرزا مراد پیرو در نشست هماهنگی مراسم ایام فاطمیه گفت: برگزاری آیین های عزاداری ایام فاطمیه نقش موثری در معرفی شخصیت و جایگاه والای بانوی بزرگوار اسلام دارد.

وی بر فضاسازی مناسب برای عزاداری ایام فاطمیه در سطح شهر و روستاهای این شهرستان تاکید کرد و گفت: اصناف، بازاریان و دستگاه های دولتی در این زمینه نقش موثری دارند.

پیرو نقش و جایگاه دانشگاهها و آموزش و پرورش را در معرفی جایگاه و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) به نسل جوان مهم دانست و بیان کرد: دانشگاه ها و آموزش و پرورش با برگزاری همایش ها و کرسی های نظریه پردازی نقش موثری در ترویج سیره آن حضرت و معرفی شخصیت آن بانوی بزرگوار اسلام به نسل جوان دارند.

