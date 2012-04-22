  1. استانها
  2. سمنان
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

جیرانی به مهر fv nhn:

رفع آبگرفتگی از برخی معابر شاهرود

شاهرود-خبرگزاری مهر: شهردار شاهرود گفت: در پی بارش نزولات آسمانی در شب گذشته قسمت هائی زیادی از نقاط شهر شاهرود که دچار آبگرفتگی شده بود با تلاش نیروهای شهرداری در واحدها و سازمانهای تابعه رفع شد.

محمد جیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رفع آبگرفتگی از برخی معابر شاهرود، افزود: در ادامه بارش باران، ستاد بحران شهرداری با اعزام ماشین آلات ، نیروی کمکی ، پمپ های کشنده و خودروهای آتش نشانی اقدام به رفع آبگرفتگی نقاط مختلف شهر شد.

وی اضافه کرد: اکیپ اجرائی شهرداری شاهرود با اقدامات خود ضمن هدایت روان آب ها در نقاط آب گرفته و منحرف نمودن مسیر سیلاب برای کاهش ترافیک و مشکلات تردد شهروندان تلاش کردند.

جیرانی اظهار داشت: تا کنون آبگرفتگی نقاطی از جمله چهار راه مدرسه قلعه، کوچه تکیه شریعت، قسمت جعفرآباد چهارراه نادر، چهار راه معلم، بلوار پیشوا، خیابان تهران جنب مهدیه بزرگ شاهرود، انتهای شبدری، خیابان 15 خرداد، خیابان شهید صدوقی ابتدای کوچه مسجد شیخ علی اکبر و خیابان شبدری و  خیابان شهداء رفع شده است.

