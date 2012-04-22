مدارس ظرفیتهای بسیار مناسبی برای برگزاری مراسم دینی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان قنبرزاده با اشاره به اینکه حضور مبلغان در مدارس فرصت مناسبی در راستای تبیین سیره حضرت فاطمه (س) است، افزود: مدارس این منطقه به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت اول مظلومه عالم زهرای مرضیه و در راستای آشنایی قشرعظیم فرهنگیان و دانش آموزان با اندیشه های سیاسی و سیره حضرت آن، پذیرای مبلغان دینی است.

وی اظهار داشت: اخلاق و سیره این بانوی بزرگ یک مکتب انسان ‌ساز و الهام ‌بخش است که می ‌تواند در نظام اسلامی و حتی دنیا کرامت و هویت زن با حجاب را نشان دهد.

رئیس آموزش و پرورش چابکسربا بیان اینکه مطالعه و آگاهی یافتن از زندگی و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) یک مکتب پرفروغ و ماندگار است، گفت: در این مکتب زنان باید در کنار یادگیری مفاهیمی چون حجاب و عفاف، احکام مربوط به همسرداری، تربیت فرزندان و استحکام نظام خانواده را نیز یاد بگیرند.

وی افزود: زنان با الگوگیری از حضرت زهرا (س) می توانند در تحکیم، ایجاد صمیمیت و محبت در خانوادهها نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری داشته باشند.

قنبرزاده در ادامه با اعلام اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی کاملی برای تمام انسانهاست، یادآورشد: تبیین زندگی ریحانه رسول برای نسل جوان جامعه اسلامی امری ضروری است.