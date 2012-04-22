  1. ورزش
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۰۵

کامیاب پس از توقف شاهین:

می‌توانستیم سه امتیاز را از استقلال بگیریم/ امیدوارم در لیگ برتر بمانیم

می‌توانستیم سه امتیاز را از استقلال بگیریم/ امیدوارم در لیگ برتر بمانیم

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر گفت: اگر از موقعیت هایمان استفاده می کردیم می توانستیم سه امتیاز را از استقلال بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کامیاب پس از تساوی یک بر یک عصر یکشنبه تیمش برابر استقلال در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر گفت: بازیکنان من امروز در هر چه در توان داشتند را به نمایش گذاشتند و هر چند برای کسب سه امتیاز به میدان رفته بودیم اما در نهایت به یک امتیاز قناعت کردیم.

وی افزود: استقلال در این دیدار با دوندگی بیشتر توانست یک امتیاز بگیرد. ما باید تمرکزمان روی دیدارهای آینده باشد تا با پیروزی در این دیدارها در لیگ برتر بمانیم. از زمانی که من هدایت این تیم را برعهده گرفته ام روند رو به رشدی داشته ایم و امیدوارم بتوانیم در لیگ برتر بمانیم.

کد مطلب 1583429

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