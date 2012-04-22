به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش وزارت علوم از دانشگاه ها خواست تا اسامی متقاضیان مسکن مهر دانشجویی را اعلام کنند اما تاکنون فهرستی از طرف دانشگاه ها ارائه نشده است و به همین منظور، سامانه مرکزی مسکن مهر دانشجویی از 12 اردیبهشت ماه راه اندازی می شود تا از این پس ثبت نام ها به صورت متمرکز صورت گیرد.

محمود ملاباشی - رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد که دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای دریافت مسکن مهر می‌توانند تا 10 میلیون تومان پیش پرداخت کنند و مابقی آن به صورت وام خواهد بود که در حال رایزنی هستیم تا پیش پرداخت 5 تا 8 میلیونی را از منابع دیگر تامین کنیم.

وی ادامه داد: پس از اعطای مسکن مهر به دانشجویان متاهل و تحصیلات تکمیلی، در مرحله بعدی این مسکن به دانشجویان کارشناسی اعطا خواهد شد.