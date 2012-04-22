  1. حوزه و دانشگاه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۵۶

اعطای وام مسکن به دانشجویان/

راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام مسکن مهر دانشجویی از 12 اردیبهشت

راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام مسکن مهر دانشجویی از 12 اردیبهشت

سامانه مرکزی مسکن مهر برای ثبت نام اینترنتی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها از روز 12 اردیبهشت ماه در وزارت علوم فعال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش وزارت علوم از دانشگاه ها خواست تا اسامی متقاضیان مسکن مهر دانشجویی را اعلام کنند اما تاکنون فهرستی از طرف دانشگاه ها ارائه نشده است و به همین منظور، سامانه مرکزی مسکن مهر دانشجویی از 12 اردیبهشت ماه راه اندازی می شود تا از این پس ثبت نام ها به صورت متمرکز صورت گیرد.

محمود ملاباشی - رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد که دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای دریافت مسکن مهر می‌توانند تا 10 میلیون تومان پیش پرداخت کنند و مابقی آن به صورت وام خواهد بود که در حال رایزنی هستیم تا پیش پرداخت 5 تا 8 میلیونی را از منابع دیگر تامین کنیم.

وی ادامه داد: پس از اعطای مسکن مهر به دانشجویان متاهل و تحصیلات تکمیلی، در مرحله بعدی این مسکن به دانشجویان کارشناسی اعطا خواهد شد. 

کد مطلب 1583436

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