به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تولساورلد، کیتی ونتورس نویسنده علمی- تخیلی آمریکایی در سن 61 سالگی درگذشت.
وی به دلیل ابتلا به سرطان و ذاتالریه چشم از جهان فروبست.
«دختران بابا» عنوان نخستین داستان منتشر شده این نویسنده است.
کیتی طی سالها نویسندگی موفق به انتشار 9 رمان و بیش از 50 داستان کوتاه تحت نام کی. دی کرد.
از رمانهای وی میتوان به رمان «مسیر امپراطوری» و «کوره امپراطوری» که به همراه اریک فلینت نوشت، اشاره کرد.
سه داستان کوتاه ونتورس فینالیستهای جایزه نبولا شدند و در سال 1988 یکی از برندگان رقابت بینالمللی «نویسندگان آینده» شد.
ونتورس یکی از بنیانگذاران «نویسندگان علمی تخیلی اوکلاهاما» و همچنین یکی از فعالان نویسندگان علمی ـ تخیلی آمریکا بود.
وی معتقد بود ژانر علمی ـ تخیلی را به این دلیل دوست دارد که دنیا را بزرگتر نشان میدهد.
همسر این نویسنده فقید میگوید: کیتی یک تئوری برای خودش داشت و آن این که هر نویسندهای شخص درونی خود را دارد که با وی سخن میگوید و تعیین میکند درباره چه بنویسی. وی نام شخص درونی خود را فرد نامیده بود. این یک استعاره اساسی برای تخیلش بود و فرد فقط در داستان علمی ـ تخیلی با وی سخن میگفت.
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