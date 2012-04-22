به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تولساورلد، کیتی ونت‌ورس نویسنده علمی- تخیلی آمریکایی در سن 61 سالگی درگذشت.

وی به دلیل ابتلا به سرطان و ذات‌الریه چشم از جهان فروبست.

«دختران بابا» عنوان نخستین داستان منتشر شده این نویسنده است.

کیتی طی سال‌ها نویسندگی موفق به انتشار 9 رمان و بیش از 50 داستان کوتاه تحت نام کی. دی کرد.

از رمان‌های وی می‌توان به رمان «مسیر امپراطوری» و «کوره امپراطوری» که به همراه اریک فلینت نوشت، اشاره کرد.

سه داستان کوتاه ونت‌ورس فینالیست‌های جایزه نبولا شدند و در سال 1988 یکی از برندگان‌ رقابت بین‌المللی «نویسندگان آینده» شد.

ونت‌ورس یکی از بنیان‌گذاران «نویسندگان علمی تخیلی اوکلاهاما» و همچنین یکی از فعالان نویسندگان علمی ـ تخیلی آمریکا بود.

وی معتقد بود ژانر علمی ـ تخیلی را به این دلیل دوست دارد که دنیا را بزرگتر نشان می‌دهد.

همسر این نویسنده فقید می‌گوید: کیتی یک تئوری برای خودش داشت و آن این که هر نویسنده‌ای شخص درونی خود را دارد که با وی سخن می‌گوید و تعیین می‌کند درباره چه بنویسی. وی نام شخص درونی خود را فرد نامیده بود. این یک استعاره اساسی برای تخیلش بود و فرد فقط در داستان علمی ـ تخیلی با وی سخن می‌گفت.