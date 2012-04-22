روابط تهران – بغداد منحصر به فرد و ناگسستنی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در دیدار نوری مالکی نخست‌وزیر عراق ‌که ظهر امروز در مجموعه سعد‌آباد تهران برگزار شد، روابط دو دولت و ملت ایران و عراق را منحصر به فرد و ناگسستنی خواند و گفت‌: توطئه‌هایی که در سطح جهان علیه دو ملت تدارک دیده می‌شود، به دلیل عقاید و آرمان‌های ملت‌های ایران و عراق است و اگر دو کشور با یکدیگر به شکل تمام عیار متحد و یکپارچه باشند، قدرت بزرگی را در سطح جهان تشکیل خواهند داد.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه ایران و عراق باید بنای اقدامات بزرگتری را با یکدیگر بگذارند، بر لزوم نهایی شدن توافقات پیشین میان دو کشور تاکید کرد و خواستار تسریع در اجرایی شدن این توافقات و تفاهم‌‌نامه‌ها شد.

رحیمی با بیان اینکه روابط و مناسبات میان دو کشور در بخش‌های مختلف باید به نقطه اوج خود برسد، اظهار داشت: در حال حاضر تبادل سیاسی اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور به صورت مستمر و در سطح بالایی قرار دارد و امیدواریم با ادامه این روند، موانع و مشکلات پیش روی توسعه روابط بین تهران – بغداد هرچه سریع‌تر برطرف شود.

معاون اول رییس جمهور اتصال خطوط ریلی، همکاری‌های نفتی و ترانزیتی میان دو کشور را از زمینه‌های با اهمیت در جهت گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور خواند و افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در تمامی بخش‌ها سطح همکاری‌ها و روابط خود را با عراق افزایش دهد و در این راه از انتقال تجربیات و دستاوردهای خود به عراق استقبال می‌کند.

نوری مالکی نخست‌وزیر عراق نیز در این دیدار توسعه روابط بر مبنای صلح، ثبات و منافع مشترک را مورد تاکید قرار داد و گفت: روابط میان دو کشور در بخش سیاسی از جایگاه مطلوبی برخوردار است و باید تلاش کنیم این روابط در سایر بخش‌ها همچون فرهنگی، علمی و اقتصادی نیز گسترش یابد.

نخست‌وزیر عراق با تاکید بر ایجاد جهش و تحول بزرگ در روابط میان تهران - بغداد، افزود: در حال حاضر اراده و عزم کافی در میان مسئولین دو کشور برای توسعه روابط وجود دارد و امیدواریم در این سفر شاهد تحولات و دستاوردهای مطلوبی همراه باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه ایران و عراق از اهداف مشترکی برخوردار هستند، بر لزوم تکمیل توافقات گذشته و ارتقاء سطح همکاری‌ها در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، نفت، زیرساخت‌ها و بازرگانی، تاکید کرد.

نخست‌وزیر عراق همچنین در این دیدار اهمیت شناسایی فرصت‌ها و ظرفیت‌های همکاری مشترک بین دو کشور را ضروری و با اهمیت دانست و گفت: وزرای دو کشور اخیراً دیدارها فشرده‌ای در زمینه همکاری در بخش‌های مختلف داشته‌اند و امیدواریم این مذاکرات گامی به سوی شکوفاتر شدن روابط میان تهران - بغداد شود.