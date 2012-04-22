استان اصفهان رتبه پنجم کشوری را در مصرف خون دارد

محمد مهدی حریری در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با نیاز بیماران به گروه‌های خونی مختلف اظهار داشت: به تمام گروه‌های خونی نیاز است و بیماران به تمام گروه‌های خونی نیاز دارند.

وی در ادامه افزود: اهداکنندگان خون به سه دسته، اهداکنندگان برای نخستین بار، اهداکنندگان مستمر و اهداکنندگان باسابقه تقسیم می‌شوند و اهدای خون به صورت داوطلبانه است.

مدیر کل انتقال خون استان اصفهان گفت: اهداکنندگان با سابقه به اهداکنندگانی گفته می‌شود که به صورت منظم به سازمان انتقال خون برای اهدای خون مراجعه نمی‌کنند و اهداکنندگان مستمر اشخاصی هستند که به طور متوسط دو مرتبه در سال خون می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه شهر اصفهان بیشترین میزان اهدای خون را در استان دارد، تصریح کرد: بیشترین میزان اهدای خون در 11 ماهه سال 1390 متعلق به شهرستان‌های کاشان، نجف آباد، خوانسار و شهرضا بوده است.

حریری در ارتباط با انواع بیماری‌های نیازمند به خون اضافه کرد: بیشترین مصرف کنندگان گروه‌های خونی، بیماران تالاسمی، هموفیلی و دیالیزی هستند و بیماران نیازمند به اعمال جراحی و تصادفات رانندگی در مرتبه بعدی قرار دارند.

وی در مورد میزان اهدای خون در سال 1390 تاکید کرد: با توجه به میزان نیاز استان 105 هزار واحد خون در سال 1389 اهدا شده، در حالیکه این میزان در 11 ماهه سال 1390 افزایش پیدا کرده و به 107 هزار واحد خون رسیده که این میزان هم متناسب با نیاز استان است.

مدیر کل انتقال خون استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به میزان مصرف خون، استان اصفهان رتبه پنجم را در سطح کشور دارد و هیچ دورریزی در فرآورده‌های خونی وجود ندارد.