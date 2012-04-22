داریوش فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با بام سبز اظهار داشت: در حدود چهار سال است که در کشور این طرح اجرا شده، در صورتی که سابقه اجرای این طرح در کشورهای اروپایی به 50 سال می‌رسد.

وی گفت: با کمبود زمین و بالا رفتن قیمت آن در کلانشهرها، از بام ساختمان‌ها که فضایی بدون استفاده است برای توسعه فضای سبز استفاده می‌شود.

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان به اجرای طرح بام سبز اشاره کرد و بیان داشت: برای اجرای این طرح به نیروهای فنی و متخصص نیاز است و شهرداری اصفهان هم آماده آموزش به نیروهای متخصص در زمینه طراحی و نظارت بر اجرای بام سبز است.

وی با اشاره به مزایای این طرح، تصریح کرد: ایجاد فضای سبز در بام ساختمان‌ها به صرفه جویی در مصرف انرژی کمک کرده و تا 30 درصد تلفات حرارتی طبقات بالای ساختمان را کاهش می‌دهد و جایگزین مناسبی برای حیاط است.

فتحی در مورد مناطقی که این طرح در آن‌ها اجرا شده، گفت: در بام سرویس‌های بهداشتی خیابان کمال اسماعیل و پارک مهر در خیابان آتشگاه این طرح اجرا شده و در سال جاری در بام ساختمان جهان نما و پارکینگ میدان امام حسین(ع) این طرح اجرا می‌شود.

وی در پایان اظهار داشت: اجرای طرح بام سبز به کاهش آلودگی هوا کمک کرده و بام ساختمان‌هایی که امکان اجرای این طرح را داشته باشند سبز می‌شود.