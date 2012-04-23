ساخت دستگاهی برای ارسال سیگنالهای مغزی به اعضای فلج بدن

به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری جدید دانشمندان می تواند به بیمارانی که از جراحات ستون فقرات رنج می برند کمک کند و آنها بتوانند استفاده از اندامهای خود را بازیابند.

این آزمایشها روی میمونهای رزوس انجام شده است. فعالیت عصبی بازوی این میمونها با دریافت داروی بیهوشی موضعی متوقف شد در نتیجه آنها به صورت موقت با فلج دست خود رو به رو شدند.

پیش از تزریق این داروی بیهوشی این میمونها آموزشهای لازم را برای گرفتن توپ در دست، بلند کردن و پرتاب کردن آن دیده بودند. سیگنالهای مغز آنها به دستها و بازوها در طول این فعالیتها از طریق یک الکترود که بدون هیچ دردی داخل مغز آنها کار گذاشته شده بود ثبت شد.

پس از تکرارهای بسیار، محققان توانستند دریابند که چه نوع سیگنالهایی برای به حرکت در آوردن اعضای بدن مورد نیاز است و مشخص شد که این اطلاعات در 100 عصب کدگذاری شده است.

دانشمندان با علم به این موضوع دستگاهی طراحی کردند که می تواند این سیگنالها را از 100 عصب انتخاب کرده، رمزگشایی کند و به ماهیچه های بی حس شده ارسال کنند.

این سیگنالها که به ماهیچه می رسند و با آنها ارتباط برقرار می کنند موجب می شود که میمونها بتوانند توپ را به همان خوبی زمان پیش از تزریق داروی بی حسی بگیرند.

براساس گزارش دیسکاوری، لی میلر استاد عصب شناسی دانشگاه نورث وسترن که اظهار داشت که این حرکتها بی نقص نبودند و شاید بتوان گفت که علت آن این است که میمونها برای یادگیری چگونگی استفاده دوباره از بازوی خود به زمان نیاز دارند.