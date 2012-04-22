  1. جامعه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۲۰

یک مقام مسئول درشهرداری :

ایستگاه های غربی خط 4 آماده بهره برداری شد

ایستگاه های غربی خط 4 آماده بهره برداری شد

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران تاکید کرد: عملیات لایه روبی و تعمیر تجهیزات در ایستگاه حبیب اله و آزادی به اتمام رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی محمد قلی ها از آخرین وضعیت ایستگاه های بخش غربی خط 4 که در پی طغیان رودخانه میانرود، آسیب دیده بودند، خبر داد و گفت: در حال حاضر ایستگاه میدان آزادی و حبیب اله به طور صد درصد لایروبی شده و تمامی تجهیزات آن تعمیر گردیده است. ضمن این که کار دکل ها و مواردی که نیاز به نصب داشته نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: در ایستگاه استاد معین هم گل و لای زدایی شده و شستشوی کامل ایستگاه شب پیش انجام شده است. ضمن اینکه تا ساعاتی دیگر نصب تجهیزات و تعمیر و بازسازی آنها در ایستگاه استاد معین هم به پایان می رسد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو در پایان افزود: درکل می توان گفت هر3 ایستگاه بخش غربی خط 4 که قبلا مسافرگیری می کردند، مشکل شان رفع شده و تنها کمی گل و لای در بخش کوچکی از تونل باقی مانده که آن هم به زودی و با تلاش کارکنان مجموعه شهرداری تهران برطرف می شود تا شهروندان بتوانند هرچه سریع تر از خدمات مترو در این بخش استفاده کنند.
 

کد مطلب 1583474

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