عدم وجود استاندارد برای ثبت فرآورده های بیولوژیکی در کشور

دکتر حسین رنجبران اقدام در گفتگو با خبرنگا مهر، با اشاره به مطالعات این موسسه تحقیقاتی در زمینه استانداردهای عوامل بیولوژیکی افزود: به منظور بررسی قوانین حاکم بر ثبت و تدوین قوانین ثابت برای ثبت عوامل بیولوژیکی و عرضه آن با عناوین تجاری به بازارهای داخلی و خارجی پروژه تحقیقاتی در این موسسه پژوهشی اجرایی شد.

معاون بخش کنترل بیولوژیک موسسه تحقیقات گیاهپزشکی، با بیان اینکه عوامل و فراورده های بیولوژیکی روشی برای کاهش آفات و بیماریهای کشاورزی و تولید غذای سالم به کار می رود، اظهار داشت: در حالی که این فراورده ها می توانند جایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی باشند، ولی در حاضر مشکلاتی در فرآیند ثبت فراورده های بیولوژیکی وجود دارد و با توجه به زمان بر بودن تایید این نوع فرآورده ها، قوانینی که بازه زمانی مشخصی را برای دستگاه های متولی تعیین کند وجود ندارد.



وی در خصوص اهمیت تدوین قوانین و استانداردهای دقیق ثبت فراورده های بیولوژیکی، توضیح داد: فرآورده های بیولوژیکی شامل ماکروارگانیزمها چون زنبور تریکوگراما و یا میکروارگانیزمهایی مانند ویروسها و قارچها می شوند و هر کدام از این ترکیبات که از سوی جوامع علمی و پژوهشی ارائه می شود لازم است تا تحت عناوین تجاری به جامعه معرفی شود از این رو نیاز به هیئت نظارتی دارد تا با بررسی و معرفی آن به جامعه کشاورزی کشور، از آن به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک در مزارع کاربردی شود.



رنجبران با بیان اینکه در کشور استاندارد خاصی در این زمینه در کشور وجود ندارد، خاطر نشان کرد: استانداردهایی که در حال حاضر در کشور برای بررسی فرآورده های بیولوژیکی استفاده می شود کپی برداری از سایر کشورها است ولی به نظر می رسد که لازم است تا بر اساس شرایط اقتصادی، اجتماعی و فعالیتهای بخش کشاورزی کشور استانداردهایی تدوین شود.



معاون بخش کنترل بیولوژیک موسسه تحقیقات گیاهپزشکی با اشاره به نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه، اضافه کرد: با اجرای این مطالعات، پیشنهادات برای بهبود روند ثبت فرآورده های بیولوژیکی ارائه شد که از آن جمله پیشنهاد شد تا کمیته ویژه ای برای ثبت این نوع فرآورده ها ایجاد شود تا پروسه ثبت این فرآورده ها کوتاهتر شود.



وی بازنگری قوانین موجود را از دیگر راهکارهای بهبود روند ثبت فرآورده های بیولوژیکی دانست و ادامه داد: بر اساس داده های به دست آمده از این پژوهش می توان نسبت به بازنگری قوانین ثبت اقدام کرد