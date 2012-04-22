افزایش کلر آب در زمان آلودگی/ رنگ سفید آب ناشی از وجود هوا در لوله کشی است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله براقی ظهر امروز در نشست خبری که در محل اداره آبفای شهرستان شهریار برگزار شد، در جمع خبرنگاران به اشاره به اعلام شایعه بیماری کودکان به دلیل آلودگی آب آشامیدنی اظهار داشت: آب شرب شهریار آلوده نیست و این آلودگی ممکن است ناشی از عوامل دیگر باشد.

وی افزود: از جمله این عوامل می توان به استفاده از آبهای آلوده و تصفیه نشده، استفاده از سبزیجات و میوه های آلوده، اشاره کرد.

با بروز معضلات آلودگی آب میزان کلر افزایش می یابد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب استان تهران گفت: در زمینه میزان کلر موجود در آب نیز طبق استاندارد، عمل و متوسط کلر در نظر گرفته شده استفاده می شود مگر در مواقع بروز برخی معضلات و آلودگی های آبی که به منظور افزایش سلامت آب به ناچار میزان کلر مورد استفاده افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: کلر موجود به مرور زمان با آب ترکیب می شود، به همین دلیل مشترکانی که در ابتدای شبکه آبرسانی قرار دارند، نسبت به مشترکان انتهای شبکه با کلر بیشتری مواجه هستند.

رنگ سفید آب ناشی از وجود هوا در لوله کشی است



این مسئول بیان کرد: بوی بد و رنگ سفید آب که از موارد مطروحه شهروندان به عنوان مشکل آب است نیز دلایلی غیر از آلودگی دارد، رنگ سفید آب ناشی از وجود هوا در آن است که می تواند از لوله کشی خانه، اداره آبفا یا شکستگی های احتمالی لوله ها وارد آب شده باشد.

براقی ادامه داد: در زمینه بوی بد آب آشامیدنی نیز می توان به ماندگی آب در شبکه آبفا یا تاسیسات ساختمانی اشاره کرد.