"کلاه پهلوی" به پاریس رفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید ضیاالدین دری نویسنده و کارگردان به همراه امیرعلی دانایی و نگین محسنی برای گرفتن سکانس‌هایی از این مجموعه راهی پاریس شدند. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تصویربرداری در این کشور 25 روز طول خواهد کشید.

بخش‌های مربوط به فرانسه در ارتباط با چهار قسمت ابتدایی سریال است. همچنین بعد از پایان کار در این کشور، تصویربرداری "کلاه پهلوی" به مدت دو ماه در تهران به پایان می‌رسد.

هم اکنون کار صداگذاری توسط بهمن حیدری انجام می‌شود و فریدون شهبازیان نیز ساخت موسیقی را برعهده دارد. 5 قسمت اولیه این مجموعه خرداد ماه آماده پخش می‌شود.

داریوش فرهنگ، داریوش کاردان، شقایق فراهانی، رضا کیانیان، گوهر خیراندیش، فرهاد آئیش، جمشید شاه‌محمدی، رضا فیاضی، بهاره افشار، محمدرضا شریفی نیا، مریلا زارعی، عباس امیری، صالح میرزاآقایی، آناهیتا نعمتی، کاظم افرندنیا، شهره لرستانی، نیلوفر خوش خلق، سیروس گرجستانی، فرشید ابراهیمیان، داود رشیدی، بیوک میرزایی و نادر سلیمانی بازیگران مجموعه "کلاه پهلوی" هستند که محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک است.



"کلاه پهلوی" ماجرای جوانی به نام فرخ را دنبال می‌کند که پس از ادامه تحصیل در فرانسه به ایران می‌آید و در شهری کوچک فرماندار می‌شود. در همین زمان با صدور فرمان کشف حجاب از سوی رضاخان او موظف به اجرای این فرمان می‌شود.