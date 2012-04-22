75درصد سهمیه پذیرش دانشجویان دندانپزشکی بومی بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رشته‌های تخصصی جراحی، زنان و زایمان، ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب، چشم، پوست و گوش و حلق و بینی، مورد نیاز استان بوشهر است.

وی با بیان اینکه هم اینک دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 132 نفر عضو هیئت علمی دارد، یادآور شد: کمبود اعضای هیئت علمی در رشته های یادشده باعث شده تا زمینه راه‌اندازی این رشته‌ها در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم اینک فراهم نباشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: در آزمون دستیاری پزشکی که هفته گذشته در بوشهر برگزار شد، 130 نفر حضور داشتند که 81 نفر مرد و 49 زن در ان حضور داشتند.

وی ادامه داد:‌ در این دوره آزمون دستیاری پزشکی همه رشته‌های تخصصی پزشکی ارائه شده و فرصت خوبی است برای پزشکان عمومی استان بوشهر که از سهمیه مناطق محروم استفاده کنند.

حیدری در ادامه بیان داشت: در این آزمون دانشگاه علوم پزشکی در رشته تخصصی داخلی پنج نفر پذیرش خواهد کرد و در نیمه دوم امسال نیز در رشته‌های پزشکی اجتماعی، اطفال و زنان و زایمان دانشجوی رشته تخصصی پذیرفته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه 50درصد سهمیه نیروهای بومی است، ادامه داد: امسال 75درصد سهمیه پذیرش دانشجویان رشته دندانپزشکی بومی استان بوشهر خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تاکید کرد: برای برون رفت از این وضعیت، 50 نفر مجوز جذب هیئت علمی در سال جاری برای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین 15 نفر نیروی بومی تخصصی و 10 نیروی رشته فوق تخصصی نیز بورسیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هستند که با پیوستن این شمار به اعضای هیئت علمی ظرفیت‌های خوبی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ایجاد خواهد شد.