46 هزار خانوار در رشت زیر پوشش طرح تفکیک زباله از مبدا هستند

سیامک دوستدار در گفتگو با خبرنگار مهرهمکاری شهروندان در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا را مثبت ارزیابی کرد و افزود: روشهای تکمیلی زیاد در این عرصه وجود دارد که می توان باعث ارتقای طرح مزبور شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه شهر رشت چه زمانی بصورت کامل زیر پوشش این طرح قرار می گیرد، افزود: ریسک سرمایه گذای طرح تفکیک زباله از مبدا بالاست از اینرو برقراری امنیت سرمایه گذاری در این زمینه امری ضروری است.

مدیرعامل سازمان بازیافت شهرداری کلانشهر رشت گفت: با برنامه ریزیهای انجام گرفته امسال بخش اعظمی از شهر رشت زیر پوشش طرح تفکیک زباله از مبدا قرار می گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه توسعه فعالیتهای بازیافت و استفاده مجدد، تابع ایجاد فرهنگ بازیافت در جامعه است، اظهارداشت: ایجاد فرهنگ بدون اجرای برنامه های آموزشی و علمی مداوم و مناسب، میسر نخواهد بود.

دوستدار ادامه داد: طرح تفکیک و بازیافت زباله‌ ها علاوه بر اینکه می‌ تواند شهر را از آلودگی‌ های زیست‌ محیطی نجات دهد، در رونق بخشیدن به اقتصاد شهری نیز تاثیرگذار خواهد بود.