ترس فرانسوی ها از تکرار کابوس سارکوزی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی نوشت: از بین ده کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، فرانسویها می توانند امروز یکشنبه یک رئیس جمهوری جدید را برای خود انتخاب کنند. حسرت فرانسویها برای رفتن به سمت زندگی نرمال بسیار بالاست. اما در عین حال بسیاری از مردم این کشور نگرانند که یک کابوس بعد از ده سال بار دیگر بتواند در کشورشان تکرار شود.

در ادامه آمده است: فرانسویها خود را با انقلاب می شناسند. معمولا این انقلابها خونین بوده و در پایان اکثرا یک حاکم جدید با رویکردها و روشهای نو روی کار می آمده است. اما در آوریل 2012 وضعیت در فرانسه به گونه ای دیگر است. فرانسویها می خواهند دوباره آرامش داشته باشند که این آرامش با جزئیات زندگی خصوصی رئیس جمهوریشان بر هم نخورد و می خواهند رئیس جمهوری داشته باشند که مایه شرمندگی آنها در برابر دیگر کشورهای اروپایی نباشد؛ آنها دیگر نمی خواهند هیچ تحول ناخوشایندی را تحمل کنند.

نشریه لوموند فرانسه یک روز قبل از اولین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نوشت که مردم این کشور آرزوی ظهور یک انقلاب در مسیر نرمال را دارند. چنین شرایطی میزان موافقت با فرانسوا اولاند را افزایش داده و بر اساس نظرسنجی ها وی نسبت به سارکوزی وضعیت بهتری دارد. برای بسیاری از فرانسویها اولاند یک نامزد انتخاباتی است که بدبختیهای کمتری را برای آنها رقم می زند و مانند سارکوزی نیست. وی فردی متین، آماده برای توافق و ساده است. برنامه های وی کمترین توقعات را برآورده می کند.

زوددویچه در ادامه نوشت: البته اولاند حسرت فرانسویها برای داشتن یک زندگی عادی و نرمال را شناخته است. وی با زدن کنایه به سارکوزی اعلام کرده که می خواهد یک رئیس جمهوری نرمال باشد.

این در حالی است که نیکلا سارکوزی که ماههاست به صورت کم و بیش میزان محبوبیت وی بر اساس نظرسنجیها کاهش می یابد تمام توان و انرژی خود را به کار گرفته است تا نگذارد افسار حکومت را از چنگش دربیاورند.

نویسنده در ادامه با اشاره به وضعیت بد سارکوزی در فرانسه نوشت: اخیرا خود سارکوزی نیز شدیدا احساس ناامیدی می کرد.وی هفته گذشته در جمع طرفدارانش اظهار داشته بود که فرانسویها صدای من را بشنوید و به من کمک کنید، به فرانسه کمک کنید.

سارکوزی در مبارزات انتخاباتی خود در جمعه اخیر نیز به فرانسویها التماس می کرد و می گفت که وی به رای تک تک آنها برای ساختن یک فرانسه قدرتمند نیاز دارد.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه بر اساس نظرسنجیها تقریبا حدود یک سوم واجدین شرایط رای دادن اصلا قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را نداشتند نوشت: بسیاری از فرانسویها این احساس را دارند که مبارزات انتخاباتی تمام شده و مسائل واقعی کشور آنها از جمله بیکاری بالا، بدهیهای بالای دولتی و عواقب بحران یورو تنها در این مبارزات مسائل حاشیه ای بوده و یا با وعده های غیر واقعی از روی میز پاک شده است.

یکی از نشریات خبری فرانسوی با آوردن تصاویر پنج نامزد انتخابات ریاست جمهوری در کشور این گونه نوشت که چه کسی بیشتر دروغ می گوید؟ چه کسی بهتر دروغ می گوید؟

بسیاری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهموری در فرانسه در آخرین نشست های انتخاباتی خود از فرانسویها درخواست می کردند که از حق رای دادن خود استفاده کنند.