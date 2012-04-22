به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از تساوی یک بر یک عصر یکشنبه تیمش برابر شاهین در بوشهر ضمن بیان این مطلب افزود: دیدار ما با شاهین حساسیت خاصی برای هر دو تیم داشت. استقلال و شاهین با استرس بازی کردند و به همین دلیل نتوانستند کیفیت لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه استقلال شروع خوبی داشت خاطرنشان کرد: در نیمه اول موقعیت های خوبی برای گلزنی داشتیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم و شاهین در یک غافلگیری به گل رسید. در نیمه دوم هم موقعیت های ما بیشتر از حریف بود اما بازهم نتوانستیم از این موقعیت ها استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه یک امتیاز این بازی نه به درد شاهین خورد و نه به درد استقلال افزود: برای رسیدن به عنوان قهرمانی به سه امتیاز این بازی نیاز داشتیم اما متاسفانه نتوانستیم به آن برسیم. امیدوارم در دیدارهای آینده به سه امتیاز برسیم تا همچنان برای قهرمانی شانس داشته باشیم.

مظلومی به دلایل عملکرد نه چندان مناسب بازیکنانش در دیدار برابر شاهین بوشهر اشاره کرد و گفت: ما در این بازی هم با خستگی بازیکنانمان مواجه بودیم که همین عامل اجازه نداد بازی طراوات و شادابی داشته باشد و در نهایت سه امتیاز را با یک امتیاز عوض کردیم.