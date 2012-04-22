20 کشته و زخمی در درگیریها/ ناتوانی شورای انتقالی در کنترل تمام کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، منابع لیبیایی گزارش دادند: در جدیدترین درگیریها میان قبیله "التبو" و ارتش لیبی در "الکفره" در جنوب شرقی این کشور سه نفر کشته و هفده نفر دیگر زخمی شدند.

منابع مذکور بیان کردند: منابع وابسته به قبیله التبو، اوضاع را ناخوشایند می دانند و شورای انتقالی و حکومت را مسئول درگیریها معرفی می کنند.

اما "وسام بن حمید" از فرماندهان ارتش لیبی در این باره می گوید: سه نفر از اعضای ارتش زخمی شده اند.این درگیری ها پس از کشته شدن یکی از اعضای قبیله التبو به دست یکی از اهالی الزاویه رخ داد.

وی خاطر نشان کرد: به دنبال کشته شدن این فرد، اعضای قبیله التبو به سوی همه خودروهایی که از منطقه محل سکونت آنها عبور می کردند آتش گشودند.

از سوی دیگر "ابوبکر بعیره" سخنگوی کنگره برقه( منطقه ای که مردم آن خواهان خودمختاری هستند) گفت : ایجاد نظام فدرالی در لیبی که هم اکنون با مخالفتهای شدیدی روبرو است آثار سودمندی برای کشور دارد.

وی افزود: لیبی چنانچه به سوی فدرالی گام برندارد به شکل اجباری تجزیه خواهد شد زیرا جنگهای داخلی خواه ناخواه کشور را به این سو خواهد کشاند.

سخنگوی کنگره برقه خاطرنشان کرد: طرح فدرالی تنها راه خروج کشور از تاریکی و قرار دادن لیبی در صف کشورهای پیشرفته است.

از سوی دیگر "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی گفت : تازمانی که سلاح در لیبی وجود دارد فرایند دولت سازی در خطر است.

رئیس شورای انتقالی لیبی اعتراف کرد: ما تا به این لحظه نتوانسته ایم بر تمام خاک لیبی سیطره پیدا کنیم و این موضوع را همه می دانند.