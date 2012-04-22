دو شرور مسلح در ایرانشهر به هلاکت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید فهیمی ‌راد اظهار داشت: روز گذشته، دو شرور مسلح به نام‌ های "محسن و امان. س" که سال ‌ها به جرم آدم‌ ربایی، تیراندازی منجر به جرح و سرقت مسلحانه در شهرهای ایرانشهر، خاش و دلگان و سایر شهرهای استان تحت تعقیب مراجع قضایی بودند در مخفیگاهشان غافلگیر و در یک عملیات مسلحانه به هلاکت رسیدند.

وی گفت: به دنبال شناسایی مخفیگاه این دو شرور مسلح در یکی از خیابان‌ های ایرانشهر بلافاصله ماموران انتظامی وارد عمل شده و محل اختفای این دو شرور مسلح را محاصره کردند.

وی افزود: اشرار مسلح که عرصه را بر خود تنگ دیدند با مشاهده پلیس، دست به سلاح برده و بر روی ماموران آتش گشودند که ماموران قبل از متواری شدن آنان که سال ‌ها تحت تعقیب مراجع قضایی قرار داشتند، موفق شدند با اقدام به موقع این دو متهم را به هلاکت برسانند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: در این عملیات، 9 نفر متهم دیگر که با اشرار مسلح همکاری داشتند دستگیر و از آنان سه قبضه سلاح جنگی به همراه مهمات مربوطه کشف و ضبط شد.

وی گفت: متاسفانه در این عملیات، گروهبان یکم رضا محمدی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

برگزاری کلاس مربیگری فوتبال درجه Dدر ایرانشهر

با حضور مدرس AFC، دوره مربیگری فوتبال درجه Dبرای آقایان در ایرانشهر برگزار می‌ شود.

این دوره آموزشی زیر نظر استاد حیدرعلی شریفی مدرس فدراسیون فوتبال و مدرس AFCاز چهارم اردیبهشت ماه به مدت پنج روز در این شهرستان آغاز به کار می ‌کند.

24 نفر از علاقمندان به مربیگری فوتبال در ایرانشهر نخستین دوره مربیگری فوتبال را زیر نظر یکی از بهترین مدرسان فوتبال کشور پشت سر خواهند گذاشت.

این یازدهمین دوره مربیگری دارای مجوز و نخستین دوره کلاس درجه Dدر سال جدید پس از تغییر و تحولات در هیئت فوتبال سیستان و بلوچستان است که حاصل رویکرد هیئت فوتبال استان به امر آموزش و استعدادیابی مربیان و بازیکنان است.

حیدرعلی شریفی مدرس این دوره در سال 90 عنوان مدرس اخلاق کشور را نیز از آن خود کرد.

متقاضیان شرکت در دوره‌ های مربیگری می ‌توانند برای ثبت ‌نام به هیئت‌ های فوتبال شهرستان‌ های خود مراجعه یا به پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال سیستان و بلوچستان به نشانی اینترنتی WWW.sbfootball.irمراجعه نمایند.

کسب مدال توسط معلولان سیستان ‌و بلوچستان

معاون توانبخشی بهزیستی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: معلولان زیر پوشش بهزیستی استان، در مسابقات قهرمانی معلولان کشور در رشته دو میدانی و پرتاب وزنه موفق به کسب مدال شدند.

زهرا بامری گفت: فاروق صبوری و محمود قنبرزهی در رشته دو میدانی و پرتاب وزنه موفق به کسب مدال نقره کشور شدند.

وی افزود: معلولان سیستان و بلوچستان از استعدادهای بالقوه‌ ای برخوردار هستند و این معاونت با هماهنگی مدیریت و سایر معاونت ‌ها و نهادهای معلولان درصدد است طی برنامه‌ های منسجم و مشخص ضمن تحقق و بروز استعدادهای معلولان، جشنواره‌ های ورزشی - فرهنگی استانی و منطقه ‌ای را برگزار کند که از این طریق معلولان در عرصه‌ های مختلف حضور فعال‌ تری داشته باشند.

وی بیان داشت: در آینده این معاونت با هماهنگی اداره کل ورزش جوانان و هیئت‌ های ورزشی ناشنوایان، نابینایان و جانبازان و معلولان استان در نظر دارد علاوه بر جشنواره فرهنگی ـ ورزشی در شهرستان‌ های استان، اردوهای ورزشی - فرهنگی برگزار کند.

برگزاری نخستین دوره تربیت مربیان پیشاهنگان در زاهدان

مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر سیستان و بلوچستان گفت: نخستین دوره تربیت مربیان پیشاهنگان هلال احمر با حضور 42 نفر در زاهدان برگزار شد.

رسول راشکی افزود: این دوره ها با حضور 18 نفر برادر و 24 نفر خواهر عضو جوان جمعیت هلال احمر در زاهدان برگزار شد که با موضوعاتی از قبیل منش ‌ها و هویت پیشاهنگی آشنا شدند.

وی اظهار داشت: این افراد پس از گذراندن این دوره و برگزاری آزمون و کسب حداقل نمره به عنوان مربیان پیشاهنگان هلال‌ احمر منصوب می‌ شوند.

اختصاص سه هکتار زمین برای سایت زباله در نیکشهر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نیکشهر گفت: به مناسبت هفته زمین پاک، سه هکتار زمین برای سایت زباله و دفن بهداشتی زباله‌ های این شهرستان در 12 کیلومتری جاده نیکشهر به قصرقند اختصاص داده شد.

حسن کیخا افزود: توسط معاون فرماندار و شهردار نیکشهر، مکان این سایت مشخص شده که امیدواریم به زودی کارهای عملیاتی آن به اجرا درآید.

وی بیان داشت: از آنجا که مکان خاصی برای ریختن و جمع ‌آوری زباله‌ ها در این شهرستان وجود ندارد، مردم سال ‌های زیادی است که با این مشکل درگیر هستند.

وی گفت: خوشبختانه با پیگیری‌ های مکرر، سه هکتار زمین برای این منظور اختصاص داده شد که تمامی کارهای واگذاری آن انجام شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نیکشهر به برنامه‌ های هفته زمین پاک در این شهرستان اشاره کرد و افزود: برگزاری کلاس‌ های آموزش زیست محیطی در مدارس سطح شهر، کشت نهال در ورودی شهر، جمع‌ آوری نمادین زباله ‌ها، بازدید از منابع آب و خاک سد خیرآباد و بازدید از مراکز جمع‌ آوری بازیافت زباله آهن‌ آلات و پلاستیک از برنامه‌ های این هفته است.

افزایش پنج برابری اعتبارات آبفای سیستان و بلوچستان

مدیر عامل آبفای سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اعتبارات و اوراق مشارکت این شرکت در سالجاری پنج برابر افزایش خواهد یافت.

محمد رضا کرمی نژاد گفت: در سال 90 به منظور ایجاد و تکمیل پروژه های آبرسانی در استان مبلغ 500 میلیارد ریال اوراق مشارکت با مساعدت بسیار خوب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به فروش رسید که این رقم در سالجاری به میزان هزارو540 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

وی افزود: وزارت نیرو علاوه بر افزایش پنج برابری اعتبارات اوراق مشارکت به منظور ساخت و تکمیل طرح های آبرسانی همچنین اعتبارات جداگانه ای را با عنوان مهر ماندگار به سیستان و بلوچستان اختصاص خواهد داد.

وی توجه ویژه دولت به استان را در خصوص ایجاد زیر ساخت های آبرسانی و تامین آب آشامیدنی در طی سال های گذشته در نوع خود بی نظیر عنوان کرد و بیان داشت: با تکمیل و بهره برداری از طرح های عظیم این شرکت با توجه به اقلیم خشک استان، طی سال های آینده مشکلی به نام کم آبی وجود نخواهد داشت و نیاز آبی استان تا 25 سال آینده تامین خواهد شد.

معرفی برگزیدگان مسابقات کتابخوانی روستایی سیستان و بلوچستان

جهت دستیابی به اهداف سند مطالعه مفید در جامعه وترویج فرهنگ کتابخوانی در میان اقشار مختلف مردم با همکاری بخشداری ها و دهیاری های سیستان و بلوچستان یک دوره مسابقه خلاصه نویسی و چکیده نویسی در میان دانش آموزان روستاهای مختلف استان برگزار شد.

در بخش خلاصه نویسی این مسابقه 615 نفر و در بخش چکیده نویسی نیز 615 نفر منتخب و هدیه کارت های 10 و20 هزار ریالی به آنان اهدا شد.

همچنین به منظور تشویق کودکان و نوجوانان به فرهنگ کتابخوانی یک دوره مسابقه نقاشی با موضوع کتاب و کتابخوانی در میان روستاییان برگزار و در پایان به 500 اثر برتر هدیه کارت های 10هزار ریالی اهدا شد.