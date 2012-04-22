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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۰۲

همایش ابلاغ برنامه های حراست گلستان برگزار شد

همایش ابلاغ برنامه های حراست گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: همایش سیاستگذاری و ابلاغ برنامه های حراست کل گلستان در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر یکشنبه در این همایش گفت: خدمت به مردم  و افزایش سطح بصیرت و ولایتمداری از مهمترین ویژگیهای کارکنان است.

جواد قناعت افزود: امروز جوانان با با الگوگیری از کسانیکه که با جانفشانی از ولایت دفاع کرده اند در عرصه های علمی به توفیق دست یافته اند.

وی خواستار نهادینه شدن فرهنگ ایثار و بسیج در جامعه شد.

جواد ابراهیمی، مدیرکل اطلاعات گلستان نیز تقویت روحیه بسیجی و تلاش و شناخت راههای صحیح رمز موفقیت است.

وی عنوان کرد: داشتن راههیا صحیح و هدفمند سبب ایجاد بستر امن و خنثی کردن توطئه های دشمنان می شود.

کد مطلب 1583522

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