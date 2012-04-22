تیم ژیمناستیک اشتهارد به لیگ برتر کشور راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان مرحله پایانی لیگ دسته یک کشور تیم اشتهارد بر سکوی نخست ایستاد، تیم بهزیستی ایلام و شرکت شهرک های صنعتی همدان دوم و سوم شدند.



تیم ورزش و جوانان اشتهارد را در این دوره از مسابقات، سروش پرلادیان، علی زیرکی، سجاد روحانی فر، عرفان بابایی، امیر حسین خرازی، میثم سلطان آبادی تشکیل دادند.

سرمربیگری تیم را شعبان حسنی و سرپرستی تیم را محمد اسفندیاری بر عهده داشتند.



برگزاری کلاس تنیس ویژه نونهالان در البرز



اولین روز کلاس تنیس ویژه نونهالان زیر نظر هیئت تنیس استان البرز و با همکاری سازمان پارک ها و فضای سبز استان در زمین مرکزی پارک تنیس کرج برگزار شد.



این کلاس با حضور ورزشکاران نونهال این استان با هدف جذب و پرورش هرچه بیشتر کودکان و با هدف فراگیر کردن این رشته در سطح استان آغاز شده است.



سامان ایزدمهر به عنوان مربی و عباس قاسمی مدیر برگزاری این دوره هستند، ازوالدین علاقه مند دعوت می شود برای شرکت فرزندان خود در این کلاس ها ،جمعه ها به پارک تنیس کرج مراجعه کنند.



این دوره از کلاسها برای شرکت کنندگان رایگان است و نیز در پایان به ورزشکاران از سوی هیئت تنیس راکت تنیس اهدا شد.



حضور کاراته کا ساوجبلاغی در تیم ملی



فائزه چیذری قهرمان کاراته کای ساوجبلاغ، دارنده مقام سوم مسابقات جهانی گوانگجو در سال 90 تمرینات خود را در اردوی تیم ملی در سالن شهید کبکانیان تمرینات خود را زیر نظر فرحناز ارباب آغاز کرده تا برای حضوری قدرتمند تر در مسابقات قهرمانی آسیا که اواخر تیرماه در شهر تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد، مقابل حریفان به میدان خواهند رفت.



فاطمه چیذری یکی دیگر از قهرمانان کاراته ساوجبلاغ و کشور که در سال 90 مقام قهرمانی جهان در مسابقات یونان را کسب کرده بود، به علت آسیب دیدگی شدید از ناحیه پا، دوره نقاهت را می گذراند و از این مسابقات بازماند.



کمیته فرهنگی هیئت کبدی البرز مقام پنجم کشور را کسب کرد



کمیته فرهنگی هیئت کبدی استان البرز، رتبه پنجم کشور را در بین کمیته های فرهنگی استانها کسب کرد.



تنها با گذشت 7 ماه از تشکیل کمیته فرهنگی هیئت کبدی البرز توانست رده ی پنجم کشور را در بین کمیته های فرهنگی استانها کسب کند.



اولین جلسه استانی هیات کبدی البرزبرگزار شد



اولین جلسه استانی هیات کبدی البرز به میزبانی شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد .



در اولین جلسه هیئت کبدی استان تقویم ورزشی سال 91 مورد بررسی قرار گرفت و کمبودها ، مشکلات ، اهداف و راههای پیشرفت این رشته در سراسر استان شناسایی شد و مقرر گردید که اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوجبلاغ در اولین قدم، سالن تمرین مناسب، دفتر هیئت کبدی شهرستان را در دستور کار خود قرار داد.



تیراندازان برتر استان شناخته شدند



مسابقات قهرمان قهرمانان سال 90 تیراندازی با کمان استان البرز(گرامیداشت روز ارتش) با شناخت نفرات برتردر پایگاه استعداد یابی تیرو کمان استان پایان یافت.



مسابقات قهرمان قهرمانان در مسافت 30 کیلومتر در رشته ریکرو در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد که پس از رقابت نفس گیر شرکت کنندگان در بخش بانوان، ملیحه دهقان بر سکوی نخست ایستاد، شادی صفوی نائب قهرمان شد و اعظم شفیعی به کسب مقام سومی رضایت داد.

در بخش آقایان، حمید پارسا گوی قهرمانی را ربود، مسعود عاطفی نژاد مقام دومی را به خود اختصاص داد و مجتبی افشاری به کسب مقام سومی رضایت داد.



ویتنام میزبان پدیده های تکواندو البرز



ملی پوشان تکواندو استان البرز در مسابقات آسیایی ویتنام شرکت خواهند کرد.



مسابقات قهرمانی آسیا از تاریخ 9 اردیبهشت در کشور ویتنام برگزار می شود که با توجه به بحث فنی و حضور درخشان بازیکنان البرز در عرصه تکواندو کشور، تعداد 12 تکواندو کار اعزامی به این مسابقات و مربی تیم ملی را البرز ها تشکیل می دهند.



از استان البرز، زهرا افتخاری، نسترن ملکی، ساناز خرمی پور، نیلوفر و نگین گیل سمائی، محدثه منتظری عضو تیم ملی پومسه در این دوره از مسابقات هستند.

سمانه ششپری، راحله آسمانی، نفیسه مخلصی عضو تیم ملی جوانان و بزرگسالان و محبوبه پور سلیمی عضو تیم ملی نوجوانان و میثم ابراهیمی تیم ملی را در این دوره ازمسابقات همراهی خواهند کرد.

حضور بوکسورهای ساوجبلاغ در مسابقات بین المللی



تیم بوکس شهرستان ساوجبلاغ در مسابقات انتخابی استان البرز شرکت کرد.



مسابقات بوکس انتخابی استان البرز به مناسبت روز ارتش، در مجموعه ورزشی شهید مطهری کرج برگزار شد.

در این مسابقات 80 بوکسور در غالب 10 تیم در دو رده ی سنی بزرگسالان و جوانان با یکدیگر به مبارزه پرداختند که در پایان در بخش تیمی، تیم مطهری (3) بر سکوی نخست ایستاد.

مدال آوران ساوجبلاغی با درخشش در این دوره از مسابقات به تیم منتخب استان البرز پیوستند و تیم البرز را در مسابقات چند جانبه بین المللی که به میزبانی آبادان برگزار خواهد شد ،همراهی خواهند کرد.