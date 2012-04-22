غرب مجبور به انعطاف پذیری در مقابل حق هسته ای ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های امروز نماز جمعه تبریز با بیان این مطلب گفت: با درایت رهبر معظم انقلاب، موضع گیری های اخیروایراد سخنانی مبنی بر حرام بودن ساخت سلاح هسته ای ، کشورهای غربی به عقب نشینی در مقابل سیاست های هسته ای ایران مجاب شدند.

وی تصریح کرد: حضور مردم در صحنه از جمله راهپیمایی های باشکوه انقلاب ، هر ساله در مناسبت های مختلف و شرکت گسترده مردم در انتخابات اخیر مجلس نشان داد که مردم پشتیبان نظام هستند.

امام جمعه تبریز افزود: اتفاقاتی که در دنیا و منطقه خاورمیانه رخ داد مشکلات بسیاری را برای دشمن به وجود آورده و خداوند یاری دهنده نظام اسلامی است و این اتفاقات دشمن را مجبور کرده که با ایران وارد مذاکره شود.

آیت الله شبستری به ادعاهای بی اساسی در مورد تمامیت ارضی ایران اشاره کرد و افزود: جزایر سه گانه ایران به وسیله دولت ناآگاه کشور امارات با ادعایی کذب که سر منشاء آن اسرائیل است صورت گرفته که از سوی جمهوری اسلامی ایران به شدت رد شد و سران جمهوری اسلامی پاسخ قاطعی به آن دادند.

وی اظهار داشت: جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ، همواره جزء لاینفک سرزمین ایران بوده وحق حاکمیت و تمامیت ارضی این سه جزیره و تمام اقدامات در این جزایر، بر پایه حق حاکمیت این کشور اسلامی است.

آیت الله شبستری تاکید کرد: ملت ایران ملتی صلح طلب و منطقی است اما زیر فشار و زور نرفته و نمی رود.

نماینده ولی فقیه در استان در پایان به سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: سپاه برای پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن ایجاد شده است از این رو هرجا که صحبت از انقلاب و دستاوردهای آن باشد پاسداران انقلاب نیز حضور دارند و درعرصه نظامی، امنیتی و مقابله با دشمنان و همچنین در امر سازندگی کشور نقش به سزایی ایفا می کنند.