رضا رهقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین زمان انجام دیدار فینال لیگ دسته اول بین تیم‌های پیکان و آلومینیوم هرمزگان ضمن بیان مطلب فوق گفت: در تماسی که با مسئولان برگزاری لیگ آزادگان داشتم، مقرر شد بزودی در این خصوص تصمیم نهایی صورت گیرد اما به نظر می‌رسد روز چهارشنبه 13 اردیبهشت‌ماه به عنوان زمان برگزاری این مسابقه اعلام شود.

وی با اشاره به رد خبرهای مطرح شده در مورد لغو دیدار فینال لیگ یک، افزود: تیم پیکان برای برگزاری این مسابقه مشکلی ندارد اما به علت اینکه تمرینات تیم آلومینیوم هرمزگان تعطیل شده، آنها زمانی را جهت آماده سازی تیم خود نیاز دارند. بسیار امیدواریم با پیروزی در این بازی و قهرمانی در لیگ دسته اول، یک جام به تالار افتخارات باشگاه پیکان اضافه کنیم.

سرپرست تیم فوتبال پیکان از برگزاری نشست جمشیدی سرپرست و اعضای هیئت مدیره باشگاه پیکان با کادرفنی و بازیکنان تیم اظهار داشت: در این نشست که در سالن آمفی تئاتر باشگاه برگزار شد، آقای جمشیدی از زحمات کادرفنی و بازیکنان تشکر و ابراز امیدواری کرد تیم پیکان به خوبی خود را برای حضور موفق در لیگ برتر آماده کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: کادر فنی و جمعی از بازیکنان تیم پیکان عصر امروز در زندان رجایی شهر حاضر می‌شود تا در اقدامی خیر خواهانه ضمن بازدید از این زندان، به مصاف تیم منتخب فوتبال آن برود.

رهقی در مورد آخرین وضعیت بازیکنان تیم پیکان هم گفت: قرار است بعد از بازی با آلومینیوم هرمزگان کادرفنی در خصوص بازیکنان جدید تصمیم گیری کند.

جواد نجم‌الدین مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو طی پیامی صعود تیم فوتبال پیکان به لیگ برتر و کسب موفقیت‌های ورزشی باشگاه پیکان را به خانواده بزرگ ایران خودرو و اعضای تیم پیکان تبریک گفت.