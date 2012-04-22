اجرای طرح ایمن سازی مهاجرین خارجی و افغانی در اسلامشهر

جمشید معتمد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نوبت دوم اجرای طرح پولیو در روزهای 30 و 31 اردیبهشت و یکم خرداد ماه سال جاری طی 3 روز به اجرا در می آید.

وی در ادامه، متولدین اردیبهشت 1386 تا خرداد 1391 را جامعه هدف این طرح دانست و افزود: طرح پولیو ، طرح ایمن سازی خانه به خانه فلج اطفال است.

این مسئول عنوان کرد: این طرح در راستای حفظ دستاوردهای برنامه ریشه کنی فلج اطفال با توجه به همجواری با دو کشور، پولیو آندمیک در مرز شرقی و عدم اطمینان از کیفیت مراقبت و پوشش های واکسیناسیون در کشورهای همسایه بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت برای اطمینان یافتن از عدم ورود و چرخش ویروس پولیو به ویژه در مناطق دوراز دسترس اجرا می شود.

معتمد یادآور شد: این طرح جهت تمامی مهاجرین خارجی، افغانی و خانوارهای ایرانی ساکن در کلنی ها و محل تجمع عمده مهاجرین خارجی و افغانی به صورت خانه به خانه در مناطق روستایی و توسط مراکز بهداشتی درمانی مناطق شهری اجرا می شود.