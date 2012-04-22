نخستین شب عزاداری ایام فاطمیه در حضور رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمة‌الزهرا سلام‌الله‌علیها امسال نیز همچون سال‌های گذشته مجلس عزاداری در حضور رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد.



این مراسم از سی‌ام جمادی‌الاول تا چهارم جمادی‌الثانی 1433 هـ.ق برابر با یکشنبه 3/2/1391 تا پنج‌شنبه 7/2/91، به مدت 5 شب، همراه با اقامه‌ نماز جماعت مغرب و عشاء در حسینیه امام خمینی رحمة‌الله واقع در خیابان فلسطین، تقاطع خیابان آذربایجان برگزار می‌شود.



همچنین هر شب قبل از اقامه‌ نماز مغرب و عشاء، احکام شرعی توسط حجت‌الاسلام فلاح‌زاده بیان می‌شود.



امشب (یکشنبه 3 اردیبهشت) و در شب نخست این مراسم معنوی، مهدی عادلی به قرائت قرآن می‌پردازد و حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا پناهیان سخنرانی می‌کند. میثم مطیعی نیز حاضران را با روضه‌خوانی و مرثیه‌سرایی به فیض می‌رساند.