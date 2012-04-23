قطر بازار جدید صادرات فرش ایرانی/ صادرات فرش به اروپا و امریکا از راه قطر

محمدباقر آقاعلیخانی در گفتگو با مهر گفت: قطر کشوری است که هم به لحاظ دینی و هم به لحاظ فرهنگی، نقاط مشترک زیادی با ایران دارد و به همین سبب، فرش دستباف ایرانی می‌تواند به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی، به بازار این کشور راه یابد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: در سال 90 بیش از 24 میلیون دلار فرش دستباف به قطر صادر شده است، در حالی که این آمار باید با هدفگذاری‌های صورت گرفته، افزایش یابد، این درحالی است که صادرات فرش دستباف باید در سال 92 دو برابر شود.

وی تصریح کرد: قطر در آستانه برگزاری مسابقات جام جهانی 2022، در حال آرایش جدیدی است تا بتواند هرچه بیشتر و بهتر پذیرای مهمانان این مسابقات جهانی باشد؛ بدین منظور طبق آمار به دست آمده، هم اکنون در قطر 95 هتل چهار تا پنج ستاره وجود دارد و در کنار این، ساخت 150 هتل پنج ستاره دیگر نیز در این کشور هدفگذاری شده است.

آقاعلیخانی گفت: این مسئله فرصتی برای ایران است تا با آنها همراه شده و هتل‌ها و اماکن اقامتی آنها را به فرش دستباف ایرانی مزین کند، این درحالی است که مسئولان کشور قطر هم به این موضوع که فرش ایرانی، بهترین فرش دنیا است، اذعان دارند.

وی اظهار داشت: به هرحال کشور قطر یکی از بازارهای هدف برای صادرات فرش دستباف ایران است که به عنوان دریچه‌ای برای صادرات افزون‌تر این کالای صادراتی ارزآور به اقصی نقاط جهان، مورد توجه ویژه‌ای قرار دارد.

آقاعلیخانی از آمادگی ایران برای سفارش پذیری بافت انواع فرش دستباف برای این کشور خبرداد و گفت: ایران آمادگی بافت فرش در اندازه‌های بزرگ از 1000 تا 6000 متری را دارد.

وی تصریح کرد: مقرر شده است که تجار و بازرگانان ایرانی با بازرگانان قطری، مذاکراتی را در حوزه صادرات فرش دستباف ایرانی به کشورهای اروپایی و آمریکایی داشته باشند.