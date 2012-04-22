تصاویر حضور سارکوزی و همسرش در حوزه های رای گیری

"نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه و همسرش "کارلا برونی" امروز یکشنبه در دبیرستانی در پاریس حاضر شده و رای خود را برای انتخاب رئیس آتی کاخ الیزه داخل صندوق انداختند.

دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز یکشنبه ساعت 8 صبح به وقت محلی این کشور و ساعت 6 صبح به وقت گرینویچ آغاز شد.

روند انتخابات برای بسیاری از فرانسوی های خارج از کشور روز شنبه آغاز شد و بیش از 882 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در خارج از مرزهای فرانسه هستند.

رسانه های فرانسوی گزارش دادند که به دلیل اختلاف زمانی، از بعد از ظهر شنبه 4 هزار و 923 حوزه اخذ رای آرای مردم را در جزایر سن پیر و میکلون، گویان، گوادلوپ، مارتینیک، سن بارتلمی، سن مارتن و همچنین مجمع الجزایر پولینزی دریافت کردند.

همچنین شهروندان فرانسوی ساکن کشورهای برزیل، ایالت کبک کانادا و بسیاری از مناطق دیگر آمریکای شمالی روز گذشته به پای صندوقهای رای رفتند.

رسانه های فرانسوی گزارش دادند که تا ساعت 12 روز یکشنبه مشارکت مردمی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 28.29 درصد بوده که در مدت و زمان مشابه در سال 2007 میزان مشارکت مردمی 31.21 درصد اعلام شده بود. رسانه های فرانسوی همچنین از حضور تمام 10 نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در پای صندوق های رای خبر دادند.