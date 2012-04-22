سپاه مازندران امامزاده های استان را بازسازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی بعد از ظهر یکشنبه در همایش مشترک روسای ستادی اوقاف و سپاه کربلای مازندران در مجتمع غدیر سپاه کربلای مازندران اظهار داشت: زمینه های وقفی بسیار زیادی در استان وجود دارد که باید زنده و احیا شود.

وی افزود: سپاه کربلای مازندران و نواحی شهرستانها و حوزه ها در این زمینه با ادارات اوقاف و امور خیریه تعامل و همکاری خواهند کرد تا این موقوفات را احیا کنند.

سهرابی، گسترش فرهنگ حسنه و ماندگار وقف را از بهترین خیرات دانست و افزود: با گسترش فرهنگ مقدس وقف و ترویج آن در بین آیندگان برای انجام این فریضه ماندگار می تواند بسیاری از مشکلات مادی و معنوی نسل امروز را حل کند.



سرتیپ دوم پاسدار سید محمد تقی شاه چراغی، فرمانده سپاه کربلای مازندران با اشاره به اهمیت امامزادگان و مساجد و اماکن متبرکه گفت: با توجه به اینکه فرماندهی پایگاه مقاومت باید عضوی از اعضا هیئت امنا این اماکن باشد، این امر جای بسی خوشحالی دارد.

وی بیان داشت: حضور فرماندهان پایگاه در اعضای هیئت امنا اماکن متبرکه می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

شاه چراغی با اشاره به ناتوی فرهنگی دشمنان نسبت به کشور گفت: می خواهیم مجموعه انسانی در عرصه های مختلف نظام حضوری فعال و مؤثر داشته باشد باید ارتباط با امامزادگان و اماکن متبرکه داشته باشیم.

وی از همکاری و تعامل هیئت رزمندگان اسلام با ادارات اوقاف و امورخیریه مازندران برای اجرای برنامه های مذهبی و فرهنگی و همچنین پرداخت مطالبات اوقاف از سپاه کربلای استان و شهرستانها خبر داد.