برترینهای مسابقات دانش آموزی قرآن و نماز در گلستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که عصر یکشنبه پایان یافت 110 نفر در رشته های مختلف رقابت داشتند.

میلاد ارژنگ بزی و اسماعیل رامرودی ازخاتم الانبیاء گرگان، محمد حسین قزلسفلواز باغچه بان مینودشت، احمد نوری ظفراز شکوفه کلاله، علی اکبر حاجیلری ازتلاش گرگان، میلاد اصفهانی ازخاتم الانبیاء گرگان، رضا بلوچی از شهید گوکلانی علی آباد ، رضا چمن پیرا از تلاش گرگان، محمد مهدی سلطانی و علیرضا دولت آباد ازتوحید کردکوی برتر شدند.

محمد علی ناکام دهمرده از مدرسه شهید گوکلانی، حسین نوری از کوشا مینودشت، روح الله انصاری ازتلاش گرگان، مهران اصغری ازکوشا مینودشت، حسین احمدی از کوشا مینودشت، محسن یگانه منش ازتلاش گرگان، علی شریعتی از تلاش گرگان نیز برتر شدند.

مصطفی سنچولی از کوشا مینودشت، محمد مهدی شکری از تلاش گرگان ، ابوالفضل فرزادفر، مسلم جهانی ازکوشا مینودشت و محمد جلالی از تلاش گرگان برتر شدند.

دانش آموزان برتر مسابقات قرآن ، اذان و احکام نماز دانش آموزان استثنایی اهل سنت بدین شرح اعلام شدند.

یعقوب آرخی از توحید کردکوی، متین کر ازنوردانش گمیشان، سعید لیاقتی از امید آزادشهر، مکائیل مهرورز از گلهای بهشت بندرترکمن ، امین الله سارانی از امید آزادشهر، محمد مهدی اونق ازگلهای بهشت بندرترکمن، عبدالله بلفکه از گلهای بهشت بندرترکمن از جمله برترینها هستند.

علی قره باش ازشقایق کلاله، مهدی کر ازتوحید کردکوی، اسماعیل گل بچه ازکوشا مینودشت، حامد عبدالله زاده ازشقایق کلاله، علیرضا رسول خانی ازکوشا مینودشت، متین بیرون را ازتلاش گرگان، احمد یارعلی از تلاش گرگان و سلیمان توزی ازامید آزادشهر از دیگر برترینها هستند.

نفرات برتر مسابقات فوق در مقطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه در تابستان به مسابقات کشوری اعزام می شوند.

