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۲۸ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۴۶

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس :

حكم ديوان عدالت اداري انتخابات نظام پزشكي را سياسي كرد

بيژن شهباز خاني عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: بايد به قوه قضاييه با اين همه سرعت عمل درديوان عدالت اداري براي سياسي كردن انتخابات نظام پزشكي تبريك گفت.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، بيژن شهباز خاني نماينده ملاير و عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي با بيان اين مطلب به خبرنگاران گفت: ديوان عدالت اداري درباره اعتراض يكي از كانديداهاي اين انتخابات با تعجيل اقدام به صدورحكمي كرده است .

وي افزود: اين درحالي است كه هيات نظارت نظر رسمي خود را اعلام و اعتراض آن فرد نيز هنوز از سوي اين هيات بررسي نشده است.

شهباز خاني اضافه كرد: ديوان عدالت اداري قبل از ابلاغ رسمي از سوي هيات نظارت و ظرف 6 روز پس از يك تصميم داخلي در جلسه اين هيات اقدام به صدورحكم كرده اند كه بر مبناي ابلاغ به تصميم هيات نظارت متوقف خواهد شد.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه بازتاب هاي اين حكم ديوان عدالت اداري درهيات نظارت بر انتخابات نظام پزشكي منفي است افزود: اكثر اعضاي آن راسياسي مي دانند زيرا شكايت در ديوان معمولا يكي دو سال طول مي كشد تا پيگيري شده وحكم صادر شود.

نماينده ملاير با بيان اينكه نماينده قوه قضاييه در هيات نظارت نيز در اعتراض به اين حكم استعفا كرده است افزود: ساير اعضا نيز در اعتراض به صدور اين حكم و دخالت هاي غير منطقي و سياسي كه نتيجه انتخابات را مبهم مي كند تصميم گرفته اند كه نتيجه انتخابات را تا اطلاع ثانوني قابل تاييد اعلام نكنند.

کد مطلب 158356

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