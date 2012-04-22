بازیگران خنده بازار به کمک تراکتورسازی آمدند/ راه آهن مهدکودک!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال تراکتورسازی تبریز و راه آهن شهرری در حالی از ساعت 17 امروز یکشنبه در ورزشگاه تختی تهران آغاز شده است که نزدیک به 10 هزار تماشاگر برای تماشای این بازی به ورزشگاه آمده اند. اکثر این تماشاگران هوادار تیم تراکتورسازی هستند که با پرچم ها و بنرهای مختلف به حمایت از تیم محبوب خود می پردازند. حواشی دیگر این دیدار را می خوانید:

* خیابان های اطراف ورزشگاه تختی پیش از آغاز مسابقه ترافیک سنگینی را شاهد بود.

* در حضور پرتعداد تماشاگران تراکتورسازی که این تیم را به ظاهر میزبان تیم راه آهن شهر ری کرده است گروهی از تماشاگران راه آهن شهر ری به ورزشگاه تختی آمده و از تیم خود حمایت می کنند.

* گروهی از بازیگران مجموعه خنده بازار برای حمایت از تیم تراکتورسازی به ورزشگاه آمده اند. هواداران تراکتورسازی به شدت شهاب عباسی کارگردان این مجموعه را تشویق کرده و او با شال گردنی که نام تراکتورسازی روی آن نوشته شده بود به ابراز احساسات تماشاگران پاسخ می گفت.

* باشگاه راه آهن با بنری بزرگ حضور تماشاگران تراکتورسازی در ورزشگاه را خیرمقدم گفت.

* پیش از آغاز مسابقه به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت زهرا (س) مراسم عزاداری برگزار شد. نکته ای که قابل تامل بود عدم توجه تماشاگران به مراسم سوگواری و ادامه دادن به تشویق هایشان بود.

* در جایگاه ویژه ورزشگاه "خوزه نارسیو" و "لوپز" دو بازیکن برزیلی تیم نفت به همراه حمید فتحی کاپیتان این تیم حضور داشتند.

* هواداران تراکتورسازی پیش از آغاز مسابقه به شدت محمد ابراهیمی را تشویق کرده و او به سبک آذری به ابراز احساسات آنها پاسخ گفت.

* علی دایی پیش از آغاز مسابقه به شدت از سوی تماشاگران تراکتورسازی مورد تشویق قرار گرفت. سرمربی تیم فوتبال راه آهن با لباس ورزشی و کلاهی بر سر تیم خود را هدایت می کند. او پیش از آغاز مسابقه با دسته گل به سمت نیمکت تراکتور رفت و به امیر قلعه نویی و تیمش خیرمقدم گفت.

* محمد حسین جعفری مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی در میان تشویق تماشاگران این تیم که او را سردار با تعصب می خواندند در جایگاه ویژه ورزشگاه حضور پیدا کرد.

* پیش از آغاز بازی سیاوش اکبرپور، مرتضی اسدی، فرزاد حاتمی و تمامی بازیکنان نیمکت نشین تراکتورسازی سمت دایی رفتند و از تیم راه آهن نیز ایمان رزاقی راد و حسین حجازی پور در کنار نیمکت تراکتورسازی حضور یافته و از امیرقلعه نویی برای حضور در میدان رخصت خواستند.

* تماشاگران تیم تراکتورسازی با شعارهایی چون راه آهن مهد کودک به حضور تماشاگران راه آهن که گروهی نوجوان بودند واکنش نشان دادند.

* احمدی گزارشگر تلویزیون با تاخیر در ورزشگاه آمد و به سرعت خودش را به محل مورد نظر برای گزارش بازی رساند.

* علی دایی در دقایق اولیه مسابقه به شدت نسبت به داوری اعتراض کرد و اعتراض خود را به ناظر بازی و داور چهارم منتقل کرد. دایی کلاه خود را برداشت و به سمت میز ناظر بازی و داور چهارم دوید. ناظر داوری این بازی حسین عسگری است.

* با گذشت بیش از 15 دقیقه از آغاز این بازی همچنان حضور تماشاگران تراکتورسازی در ورشگاه ادامه داشت.