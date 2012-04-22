برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در حوزه های علمیه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و اعضاء جهاد دانشگاهی استان قزوین عصر یکشنبه با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.



آیت الله هادی باریک بین در این دیدار گفت: از برگزاری کرسی های آزاد اندیشی توسط جهاد دانشگاهی در حوزه های علمیه و دانشگاهها حمایت می کنیم.



در این دیدار که به مناسبت بررسی ابعاد نامگذاری سال تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی برگزار شد، آیت الله باریک بین ضمن بیان اهمیت فعالیت ها و برنامه های جهاد دانشگاهی استان در زمینه های مختلف فرهنگی، آموزشی و پژوهشی بر گسترش این فعالیت‌ها تاکید کرد.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین از جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی انقلابی یاد کرد و اظهارداشت: با کمک نهادهای موثر فرهنگی باید اسلام را در عرصه های مختلف پیاده کرده و تلاش کنیم همه چیز جامعه رنگ و بوی اسلامی به خود بگیرد.



آیت الله باریک بین، زمینه سازی ظهور حضرت مهدی (عج) را اخلاق اسلامی و تلاش برای مکارم اخلاق عنوان کرد و افزود: با وجود ارتباط خوب جهاد دانشگاهی با حوزه های علمیه باید این ارتباط بیش از گذشته باشد و با استفاده از این مراکز در نشر اخلاق دینی همت کنیم.

امام جمعه قزوین با استقبال از کرسی های آزاداندیشی جهاد دانشگاهی تصریح کرد: از برگزاری کرسی های آزاداندیشی در حوزه های علمیه استان استقبال می کنیم و این کار امسال باید توسط جهاد دانشگاهی با جدیت پیگیری شود.



وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم مردم بیش از پیش با مکارم اخلاق آشنا شوند و جهاد دانشگاهی در این زمینه می تواند نقش مهمی ایفا کند.