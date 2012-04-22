حضور لیدر پرسپولیس و شکستن سر مدافع استقلال/ آبی ها پشت در ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال شاهین بوشهر و استقلال در چارچوب هفته سی و یکم رقابت های لیگ برتر از ساعت 17 امروز یکشنبه در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار شد که حاشیه های آن را در زیر می خوانید:

* بلیت فروشی این بازی از ساعت 8:30 دقیقه صبح آغاز شد اما تا ساعت 13:30 درهای ورزشگاه بسته بود و اجازه ورود به هواداران داده نمی‌شد. به همین دلیل حدود 2 هزار نفر از علاقمندان به تماشای این بازی پشت‌ درهای بسته ساعت‌ها معطل ماندند.

* یکی از مشوقین تیم فوتبال پرسپولیس هم برای حمایت از تیم شاهین به بوشهر آمده است. البته طبق اعلام مسئولان برگزاری مسابقه به 5 مشوق معروف بوشهر اجازه ورود به ورزشگاه داده نمی‌شود.

* طبق هماهنگی‌های صورت گرفته 200 پرچم و 200 کاور بصورت رایگان به هوادارانی که در روبروی جایگاه مستقر شده‌اند، اهدا شد.



* هنگامی که بازیکنان اسقتلال برای گرم کردن به زمین آمدند با ورود آتیلا حجازی تماشاگران حاضر در ورزشگاه به طور ممتد به تشویق ناصر حجازی پرداختند.



* 10 درصد از گنجایش ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر به هواداران تیم استقلال اختصاص داده شد که مسئولین برگزاری این بازی جایگاه پشت ذخیره های نیمکت تیم استقلال را به هواداران این تیم اختصاص دادند و فشردگی هواداران این تیم در جایگاه باعث شده است تا تعداد زیادی از آنها به صورت ایستاده و چسبیده و فنس های دور زمین بازی را دنبال کنند.



* حدود 100 نفر از هواداران استقلال به دلیل نبود جا، پشت در ماندند و از حضور آنها به ورزشگاه ممانعت به عمل آمد و همین موضوع باعث شد که آنها با برخی از هواداران تیم شاهین که قصد ورود به ورزشگاه را داشتند درگیری لفظی پیدا کنند.



* یکی از هواداران تیم شاهین خیلی راحت و بدون هیچ ممانعتی با در دست داشتن یک سینی اسپند به سمت نیمکت ذخیره های تیم شاهین رفت و به دود کردن اسپند پرداخت تا بازیکنان این تیم چشم نخورند و پس از آن بدون هیچ گونه ممانعتی به سمت یکی از جایگاههای هواداران تیم شاهین بوشهر رفت و عمل خود را تکرار کرد.



* هنگام ورود بازیکنان دو تیم به زمین، هواداران تیم شاهین از 4 طرف ورزشگاه ، 4 فشفشه را پرتاب کردند که این موضوع توجه بازیکنان دو تیم و تماشاگران حاضر در ورزشگاه را به خود جلب کرد.



* پیش از شروع بازی غلامحسین مظلومی سرپرست تیم شاهین با دسته گل به سمت نیمکت تیم استقلال رفت و با برادرش پرویز مظلومی و منصور پورحیدری روبوسی کرد.



* وحید طالب لو نیز پیش از شروع بازی با یک دسته گل به سمت جایگاه معلولان در کنار نیمکت تیم شاهین واقع شده است رفت و پس از آن به سمت نیمکت تیم استقلال رفت و با مظلومی، پورحیدری و سایر بازیکنان نیمکت نشین تیم استقلال دست داد.



* مهدی رحمتی نیز به سمت نیمکت تیم شاهین رفت و به احوالپرسی با برخی از بازیکنان شاهین و روبوسی با علی انصاریان پرداخت.



* بازیکنان و تماشاگران حاضر در ورزشگاه پیش از شروع بازی به احترام درگذشت حسین قریبی پیشکسوت فوتبال استان بوشهر یک دقیقه سکوت کردند.

* حنیف عمران زاده مدافع تیم فوتبال استقلال در دقایق پایانی نیمه اول به خاطر برخورد با مهاجم حریف دچار شکستگی از ناحیه سر شد که پس از توقف بازی سر او بانداژ شد.