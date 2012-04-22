نفوذ ریزگردها به آسمان پایتخت /هوا دروضعیت ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی با بیان این که از روز گذشته شاهد ورود ریزگردها از سمت شهرهای جنوبی کشور به تهران بودیم که به مرور سبب افزایش آلودگی هوا در پایتخت شد گفت: شاخص ذرات معلق کمتر از ده میکرون در وای شهر، امروز 182 بوده و متاسفانه شهروندان هوایی را استشمام می کنند که ناسلام است.

دکتر رشیدی خاطر نشان کرد: در سال های گذشته هوای تهران بیشتر در نیمه دوم سال و اغلب در اثر اینورژن ، در شرایط ناسالم قرار داشت اما اکنون تقریبا در تمام فصول شاهد روزهایی هسیتم که وضعیت آلودگی هوا در شرایط ناسالم است و باید به طور جدی فکری برای رفع معضل آلودگی هوا در شهر شود.

وی تصریح کرد: وجود ریزگردها در هوای تهران می تواند برای سلامتی شهروندان بسیار خطرساز باشد، چنانچه این ذرات سبب غلظت خون و به دنبال آن سکته های قلبی و مغزی می شود، به همین دلیل به شهروندان توصیه می شود در صورت امکان از ترددهای غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.