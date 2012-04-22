فاطمه(س) نمونه کامل زن مسلمان در حجاب و عفاف بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا عصر روز یکشنبه در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی مراسم سالروز شهادت حضرت زهرا(س) که در امامزاده یحیی(ع) سمنان برگزار شد افزود: آنچه در زندگی حضرت زهرا(س) به عنوان یکی از ملاک های حضور اجتماعی زن اهمیت دارد حفظ عفاف، حجاب و متانت است.

وی تصریح کرد: مقام منزلت حضرت زهرا(س) یک جایگاه رفیع در بین ائمه اطهار(ع) است.

تقوی اضافه کرد: فاطمه زهرا(س) نمونه کامل زن مسلمان و در برگیرنده تمام اوصاف و کمالات اسلامی به ویژه در حجاب و عفاف بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان گفت: بانوان ایران که در راه حضرت فاطمه زهرا (س) گام بر می‌دارند و از آن الگو می‌گیرند، بزرگ‌ترین زنان تاریخ هستند.

در این جلسه در خصوص زمان و مسیر دسته جات عزاداری روز شهادت حضرت فاطمه(س) و اعزام مبلغ به هیئات بحث و تبادل نظر شد.