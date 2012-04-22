به گزارش خبرنگار مهر، امیر دیزانی عصر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اظهارداشت: برای تحقق شعار محوری امسال در زمینه کار و تولید باید تلاش بیشتری کنیم و جهاد دانشگاهی در این زمینه می تواند کمک موثری کند.



وی افزود: جهاد دانشگاهی نهادی انقلابی و تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی است و از دبیرستان تا دانشگاه در خدمت جامعه است و خوشبختانه تاکنون در زمینه های مختلف دستاوردهای خوبی داشته است.



رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین یادآورشد: جهاد دانشگاهی از نهادهایی است که دستاوردهای آن مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و توانسته اعتماد و اطمینان مسئولان نظام را هم جلب کند.



دیزانی به افتتاح دفتر خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) و منطقه ای شدن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در استان اشاره کرد و گفت: این دو خبرگزاری در سال جاری توسعه بیشتری خواهد یافت.



وی به درمان ناباروری توسط جهاد دانشگاهی اشاره کرد و گفت: بیش از 25 تا 30 درصد طلاق ها به دلیل ناباروری هاست در حالی که با وجود مراکز متعدد در تهران و قم، استان قزوین با وجود تقاضای فراوان برای درمان ناباروری از این امکانات درمانی برخوردار نیست و زوج ها نمی توانند به راحتی از این امکانات درمانی برخوردار شوند.



رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین با اشاره به اینکه مرکز درمان ناباروری با همت جهاد دانشگاهی استان در آینده ای نزدیک در قزوین راه اندازی خواهد شد تصریح کرد: امکان انجام تمامی مراحل درمان ناباروری به جز مرحله نهایی که در قم انجام خواهد شد در استان قزوین فراهم خواهد شد.



این مسئول به موفقیت های آموزشی جهاد دانشگاهی استان اشاره کرد و گفت: در این زمینه جهاد دانشگاهی استان بسیار موفق عمل کرده و با ایجاد مرکز گیاهان دارویی با توجه به اقلیم ایران بویژه استان قزوین فرصت‌ها و مزایای بسیاری برای درمان در عرصه گیاهان دارویی فراهم کرده است.



دیزانی به ایجاد مرکز دانش بنیان هنر و معماری هم اشاره کرد و یادآورشد: این مرکز در پارک علم و فناوری مستقر شده و فعالیتهای خوبی را در حوزه معماری و طراحی یادمان‌های شهدا به کار گرفته است.

روز قزوین برگزار می شود



محمد حسین فائزی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان هم با تشریح فعالیت های فرهنگی جهاد دانشگاهی استان گفت: تبیین شادی حلال از منظر دین یک طرح ملی است که با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و در تعامل با دفاتر مراجع و علما با تلاش پژوهشگران به صورت کتاب منتشر خواهد شد.



وی به ویژه برنامه "روز قزوین" اشاره کرد و گفت: این برنامه از پروژه های بزرگ شورای شهر و شهرداری قزوین است که به مدت یک هفته در شهریور ماه امسال با محوریت گردشگری مذهبی، فعالیت های فرهنگی و توسعه و جذب سرمایه گذار توسط جهاد دانشگاهی در قزوین اجرا می شود.



معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان در خصوص برگزاری کرسی های آزاداندیشی تصریح کرد: جهاد دانشگاهی استان آمادگی کامل دارد تا در این حوزه فعالیت خود را آغاز کند.



فائزی در خصوص تولید و نشر کتب انقلابی هم گفت: تلاش می کنیم جهاد دانشگاهی به قطب تولید و پخش کتب انقلابی در استان تبدیل شود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان قزوین به راه‌‌ اندازی کاروان دیدار با مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: امسال در20 نقطه از استان ثبت نام از مردم علاقمند و ولایتمدار و مشتاق دیدار با مقام عظمای ولایت برای شرکت در مراسم عزاداری بیت رهبری در شام غریبان حضرت فاطمه (س)صورت می گیرد و جهاد دانشگاهی پیشگام این موضوع است.



وی از آمادگی جهاد دانشگاهی استان برای برگزاری دوره های آموزشی حوزویان در زمینه های مختلف خبر داد و گفت: این امکان در جهاد دانشگاهی فراهم است تا آموزش های هدفمند و مخاطب محور برای حوزویان و گروههای مختلف ارائه شود.