به گزارش خبرنگار مهر، رسول علی اشرفی پور مدیرکل محیط زیست استان تهران در کمیته کاهش آلودگی هوای تهران که عصر یکشنبه در محل اداره محیط زیست استان تهران برگزار شد گفت: از عصر روز گذشته میزان ذرات معلق کمتر از2.5 میکرون به حدود 180 پی اس آی رسیده است و هوای تهران را از این نظر در شرایط هشدار قرار داده است.

وی با انتقاد از سازمان هواشناسی مبنی بر عدم اعلام و پیش بینی ورود ریزگردها به پایتخت گفت: کانون ریزگردها در کشور عراق بوده و سازمان هواشناسی با توجه به امکانات و کارشناسان خود از روی تصاویر ماهواره ای می توانستند این ریزگردها را تشخیص دهند. همچنین بر اساس مصوبات قبلی این جلسه مقرر شده بود که سازمان هواشناسی 24 تا 48 ساعت زودتر به صورت رسمی و مکتوب اطلاعات مربوط به ریزگردها را به کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران ارائه دهد.

وی با بیان اینکه این ریزگردها از عصر روز گذشته وارد تهران شده اند اظهار داشت: ذرات معلق با غلظت بالا یک روز هم در پایتخت تداوم داشتند اما متاسفانه مسئولان در رسانه ها همزمان با آحاد مردم در جریان بالا رفتن میزان ریزگردها قرار گرفتند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر رشد ابر و بارش پراکنده در استان تهران پیش بینی می شود که غلظت آلاینده ها ظرف 24 ساعت آینده روند کاهشی داشته باشند تصریح کرد: اینکه ما در غروب روزی که در شرایط هشدار بوده ایم اعلام کنیم که سالمندان ، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی در سطح شهر تردد نکنند فایده ای ندارد زیرا حتی 5 دقیقه قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا برای این افراد می تواند خطرناک بوده و مشکلات جدی به بار آورد.

اشرفی پور اظهار داشت: در حال حاضر هوای تهران همچنان در شرایط هشدار است و بر اساس مصوبات کمیته کاهش آلودگی هوا بایستی از هرگونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوامی شود از جمله روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک ، عملیات قیر کاری و عمرانی خودداری شود.

به گفته وی بیماران قلبی ، ریوی و مبتلا به آسم فعالیتهای بدنی خود را در فضای باز بایستی کاهش دهند وهمه افراد از خروج غیر ضروری از منزل خودداری کنند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران تاکید کرد: استفاده از ماسک استاندارد مورد تایید وزارت بهداشت برای افرادی که بیشترین زمان مواجهه با آلودگی هوا را دارند و همچنین برای کودکان و افراد سالخورده در این شرایط ضروری است.

به گفته وی، رعایت الگوی مصرف سوخت و دقت لازم در استفاده از وسایل حرارتی مانند آبگرمکن و تاسیسات گرمایشی به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه درجه حرارت در فضاهای مسکونی، تجاری و اداری لازم است.

اشرفی پور کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و استفاده از وسایل همگانی و هم پیمایی را در این شرایط ضروری دانست و افزود: انجام معاینه فنی و رفع نواقص کارکردی خودروها همچنین دقت در هنگام سوخت گیری در جاده ها و جلوگیری از سرریز شدن بنزین و سایر سوخت ها را در این شرایط ضروری عنوان کرد.

وی یادآور شد: براساس مصوبات جلسه امروز سازمان هواشناسی بعد از این بایستی با ارتقاء سامانه های اطلاع رسانی خود مسئولان و اعضای کمیته کاهش آلودگی هوا را پیش از قرار گرفتن در شرایط هشدار در جریان میزان آلاینده ها قرار دهد که این امر فقط از طریق ارتباط تلفنی کفایت نمی کند و بایستی به صورت مطلوب و مستمر آمار به کمیته کاهش آلودگی ارائه شود.

به گفته وی، همچنین با توجه به اثرات پدیده ریزگردها بر سلامت شهروندان و همچنین گستردگی پهنه های استان تهران و محدودیت های اورژانس لازم است اورژانس تهران نیازمندی های خود را در خصوص تکمیل امکانات و تجهیز نیروهای اورژانس برای استقرار پایگاههای نیمه ثابت اورژانس در شرایط هشدار و اضطرار در اقصی نقاط شهر استان تهران به کارگروه ارائه دهد.

به گفته وی، دانشگاههای علوم پزشکی در وزارت بهداشت ، مراکز اورژانس و هلال احمر و استانداری بایستی کمک های لازم در جهت تامین اعتبار برای استقرار مراکز نیمه سیار اورژانس را ارائه دهند.

همچنین معانیه فنی خودروهای درحال تردد با مدیریت مرکز معاینه فنی شهرداری تهران و همکاری سایر دستگاهها بویژه محیط زیست استان تهران ‏از دیگر مصوبات این جلسه است.

به گفته وی، در جلسه بعدی کارگروه کاهش آلودگی هوا مصوبات هیئت دولت در خصوص طرح جامع کاهش آلودگی هوا با دقت بیشتری بررسی می ‏شود و عقب ماندگی های مصوبات این طرح تاکنون علت یابی می شود.‏