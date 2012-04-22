ویژه برنامه عطر یاس در رادیو قزوین روی آنتن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه برنامه با هدف تبیین سیره و روش زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش می شود.



برنامه عطر یاس شامل بخش های مختلفی از جمله: گزارش از مراسم عزداری در قزوین، حرکت کاروان عزاداران فاطمی، گزارش مردمی، گفتگوی کارشناسی، مداحی و شعرخوانی توسط شاعران استان است.



ویژه برنامه عطر یاس به مدت 90 دقیقه در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش خواهد شد.



تهیه کننده این برنامه، آرزو شهنواز، نویسنده: شیما تقیانپور و گزارشگر نیز علی اصغر کاکاوند است و گویندگی برنامه را هم معصومه صادقی بر عهده دارد.

تولید قطعه موسیقی زمستان

موسیقی زمستان در صدا و سیمای قزوین تولید شد.



واحد موسیقی و سرود صدا و سیمای مرکز قزوین قطعه موسیقی "زمستان" را تولید کرد.



این قطعه موسیقی بی کلام موضوعی عام و ساختاری ایرانی دارد که به مدت دو دقیقه و 52 ثانیه در واحد موسیقی و سرود صدا و سیمای مرکز قزوین تهیه و تولید شده است.



آهنگ سازی قطعه موسیقی " زمستان" را فرید کریمیان و تنظیم آن را حسام الدین ناصری بر عهده داشته است.