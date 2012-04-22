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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۲۹

حاج حیدری در گفتگو با مهر:

امکانات برای گردشگران پارک سرچشمه فرخ شهر مهیا شد

امکانات برای گردشگران پارک سرچشمه فرخ شهر مهیا شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: شهردار فرخشهر گفت: امکانات مناسب برای گردشگران پارک سرچشمه فرخشهر مهیا شده است.

علی اصغر حاج حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پارک سرچشمه فرخشهر با مساحتی بالغ بر۱۲۰ هزار مترمربع دارای چشمه‌ای پراز آب وفضای سبز زیبا وچشم نواز وجنگلی است.

وی افزود: هم اکنون تمام امکانات تفریحی، گردشگری، بهداشتی و ... در این پارک در مناسب و عالی مهیا شده است.

شهردار فرخشهر ادامه داد: پارک سرچشمه فرخشهر یکی از بزرگترین پارک های جنگلی استان چهار محال و بختیاری است و هر ساله میزبان مسافران و گردشگران زیادی از سراسراستان چهار محال و بختیاری و استان اصفهان است.

وی بیان داشت: در این پارک موزه مردم شناسی وجود دارد که از امتیازات این پارک به شمار می رود.

کد مطلب 1583606

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