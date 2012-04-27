بحرینی ها امروز هم به خیابانها می آیند / تاکید بر خواسته های عادلانه

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم بحرین امروز نیز همچون جمعه های گذشته با وجود ادامه سرکوبگری آل خلیفه و حامیان سعودی اش به خیابانها می ریزند تا بر خواسته های مشروع و عادلانه خود تاکید کنند.



بر اساس گزارش رسانه های خبری، شعار امروز مردم بحرین درتظاهرات علیه رژیم آل خلیفه، پیروزی عبدالهادی الخواجه فعال سیاسی است که بیش از دو ماه است در زندانهای رژیم برای تحقق خواسته های مردمی دست به اعتصاب غذا زده است و منابع انقلابیون از وخامت حال وی خبر داده اند.



بر اساس این گزارش، ائتلاف 14 فوریه خواهان برگزاری این تظاهرات مردمی در سراسر بحرین شده است.



از سوی دیگر العالم گزارش داد مناطق مختلف بحرین شب گذشته شاهد تظاهرات مردمی بود که نیروهای امنیتی آل خلیفه با گلوله های جنگی و گازهای سمی به سرکوب آن پرداختند و دهها نفر را زخمی کردند.



این درحالی است که نیروهای اشغالگر سعودی و مزدوران رژیم بحرین بیمارستانها را تحت کنترل خود دارند که باعث شده است تا زخمی ها نتوانند درمان شوند.

تمجید وزیر خارجه رژیم بحرین از سعودیها



شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه رژیم بحرین بار دیگر از آل سعود که با لشکر کشی به بحرین در سرکوب مردم این کشور سهیم شده اند، تمجید کرد.



وی در دیدار با عبدالمحسن فهد المارک سفیر عربستان در بحرین ضمن بررسی تحولات جهان عرب و جهان و منطقه از حمایتهای آل سعود از آل خلیفه تقدیر کرد.



رژیم سعودی از بیش از یک سال پیش با آغاز انقلاب مردمی در بحرین به یاری رژیم آل خلیفه آمده و با لشکر کشی به بحرین در سرکوب مردم این کشور سهیم شده است.



ادعای العربیه درباره رضایت مردم بحرین از فرمول یک

این در حالی است که شبکه العربیه در پی برگزاری مسابقات فرمول یک در بحرین که فرصتی خوبی بود تا نقاب از چهره سرکوبگر و دیکتاتوری آل خلیفه برداشته شود و جهانیان با ماهیت ضد مردمی این رژیم آشنا شوند، مدعی شد بحرینی ها از بازگشت مسابقه فرمول یک به کشورشان خرسند بودند.



این شبکه در گفتگو با فردی به نام جمال سرالختم تحلیلگر وابسته به رژیم بحرین در لندن تلاش کرد این گونه القا کند که مردم بحرین حامی مسابقات فرمول یک هستند و در بحرین هیچ نشانه ای از وجود انقلاب به چشم نمی خورد.



این کارشناس هوادار آل خلیفه مدعی شده بود فرمول یک یک حادثه ورزشی است یک حادثه سیاسی نیست، چرا فایده اقتصادی این مسابقه برای اقتصاد بحرین را در نظر نمی گیریم. بحرین شاهد بهاری قبل از بهار عربی پس از اصلاحات پادشاه بود.



وی با ادعای اینکه در بحرین بیش از 400 جمعیت و سازمان وجود دارد، مدعی شد بحرین از آزادی بیان و آزادی مطبوعات در مقایسه با دیگر کشورهای عربی برخودار است.



وی با نادیده گرفتن تظاهرات هر روزه مردم مسالمت جو و عدالت طلب بحرین که با اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه روبرو می شود، ادعا کرد آنچه در بحرین رخ می دهد هیچ ارتباطی با مطالبات سیاسی ندارد آنچه رخ می دهد با منافع بیگانگان و کشورهای دیگر ارتباط دارد و آزادی فعالیت سیاسی و دینی در بحرین وجود دارد.