96 درصد مصوبات شورای آموزش و پرورش همدان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قنبری بعد از ظهر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان همدان گفت: در کمیته برنامه ریزی استان همدان پیشنهاد تسهیلات وام خود اشتغالی برای دانش آموزان فارغ التحصیل ارائه شده است.

وی با بیان اینکه استان همدان زمینه انجام کارهای صنایع دستی را دارد، گفت: باید دانش آموزان رشته های را انتخاب کنند که زمینه اشتغال آنها را فراهم آورد.

57 کلاس به صورت پیش ساخته تجهیز شده است

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان نیز در این نشست گفت: 51 کلاس در همدان به صورت تک کلاسی و 57 کلاس به صورت پیش ساخته تجهیز شده است.

ابراهیم امینی فر با اشاره به اینکه در حال حاضر کمبود 26 کلاس در ناحیه دو همدان احساس می شود، افزود: بخشی از 26 کلاس تعهد شده در حال تجهیز و مقاوم سازی است.

وی عنوان کرد: 149 کلاس در ناحیه یک، 149 کلاس در ناحیه دو و 30 کلاس در قهاوند در حال پیگیری تجهیز و تعمیر است و هفت مجتمع نیز در سطح شهرستان همدان کلنگ زنی خواهد شد.

جشنواره خیران مدرسه ساز چهارم خردادماه برگزار می شود

رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو همدان نیز از برگزاری جشنواره خیران مدرسه ساز در چهارم خردادماه امسال در همدان خبر داد، و اضافه کرد: خیران مدرسه ساز استقبال بسیار خوبی از پروژه های مدرسه سازی دارند.

محمود کتابی اظهار داشت: روحانیون در راستای ارتقا معرفت دینی و آموزه های قرآنی به مدت 12 ساعت در هفته در بین دانش آموزان حضور پیدا می کنند.

وی از برگزاری برنامه های هفته معلم در استان همدان خبر داد و گفت: همزمان با هفته معلم برنامه های فرهنگی در استان برگزار و از معلمان نمونه تجلیل می شود.

معاون آموزش متوسطه استان همدان نیز در این نشست افزود: کلیدی ترین ابزار جامعه برای توسعه توان بالقوه نیروهایش استفاده از توان فنی و حرفه ای و کاردانش است.