هزار مددجوی بهزیستی تهران به پابوس امام رضا(ع) می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله نصر با اعلام این خبر اظهار داشت: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که طی اردیبهشت ماه سال جاری هزار و 46 نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی در شهرستانهای استان تهران به مشهد مقدس اعزام شوند.

وی افزود: این اقدام با هدف ایجاد انگیزه بین مددجویان و افزایش روحیه شادابی آنها از سوی این سازمان انجام می گیرد.

این مسئول عنوان کرد: این سفر به صورت کاملا رایگان بوده و هیچ وجه نقدی از مددجویان تحت پوشش بهزیستی دریافت نمی شود.

نصر ادامه داد: در این زمینه کاروانهای مربوطه هم اکنون ساماندهی و مقرر شده است که هر 300 نفر در قالب یک کاروان به مشهد مقدس اعزام شوند.

قطع گاز شهرستان شهریار در روزهای دوشنبه و سه شنبه



بنا به اطلاع روابط عمومی شرکت گاز استان تهران، گاز محدوده هایی از شهرستان شهریار در روزهای دوشنبه و سه شنبه چهارم و پنجم اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل پاره ای تعمیرات بر روی شبکه گازرسانی از ساعت 9 صبح الی 15 به مدت شش ساعت قطع می شود.

قطعی گاز در محدوده های شهریار، شهرک شاهد، فردوسیه، مسکن مهر یوسف آباد صیرفی، بلوار طالقانی، روبروی صنعتگران و باغ دکتر نوشین فر خواهد بود.



براساس این گزارش، از مشترکین درخواست شده که به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز حتما در محل سکونت خود حضور داشته باشند.



همچنین در صورت نیاز، مشترکین محدوده های اعلام شده می توانند با شماره تلفنهای 194 مرکز امداد گازرسانی تهران و 81972255 روابط عمومی شرکت گاز استان تهران تماس بگیرند.