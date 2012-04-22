افت روحی بازیکنان عامل شکست در نیمه نهایی بدمینتون کشور بود

علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: هر چهار تیمی که از مرحله گروهی موفق به کسب جواز صعود به دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ دسته اول بدمینتون باشگاه های کشور شده اند، مدعی صعود به لیگ برتر هستند.

وی ادامه داد: تیم ما بعد از کسب نتایج بسیار خوبی که در مرحله گروهی رقابت ها کسب کرد، امید زیادی به کسب جواز صعود به رقابت های لیگ برتر بدمینتون باشگاه های کشور دارد و امیدوارم در دیدار برگشت با تیم هما پلاست شیراز بتوانیم این نتیجه را جبران کنیم.



در قم باخت بازی رفت را جبران می کنیم



رئیس هیئت بدمینتون استان قم ابراز کرد: حریف ما در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ دسته اول بدمینتون باشگاه های کشور برای کسب بهترین نتیجه در خانه دست به ابتکار جدیدی زده بود و بیش از 200 تماشاگر را به سالن برگزاری مسابقه آورده بود.



وی یاد آور شد: متاسفانه بازیکنان ما که همگی از بهترین های حال حاضر بدمینتون استان قم و برخی از آنها از چهره های مطرح بدمینتون کشور هستند، در این مسابقه با توجه به فشار روانی ناشی از حمایت تماشاگران از تیم میزبان، از نظر روحی دچار افت شدیدی شدند.



پنجه باشی با ابراز اینکه بازیکنان ما از نظر روحی دچار مشکل شدند، تصریح کرد: با این حال هنوز پایان کار نیست و امیدوارم این هفته در دیداری که در خانه خود میزبان تیم بدمینتون هما پلاست شیراز هستیم، بتوانیم باخت بازی رفت را جبران کنیم.



دعوت دو عضو تیم صبای قم به تیم ملی بدمینتون



وی عنوان کرد: ما نفرات بسیار آماده را در ترکیب تیم بدمینتون صبای قم داریم و صد در صد تیم با انگیزه زیادی در دیدار برگشت که در تالار بدمینتون مرحوم حامد فرهمند موحد قم برگزار می شود، بتوانیم تیم هما پلاست شیراز را شکست بدهیم.



رئیس هیئت بدمینتون استان قم بیان داشت: با اینکه ما در شیراز به لحاظ روحی و روانی خوب نبودیم، اما بهترین نفرات خود را در دیدار برگشت به کار خواهیم گرفت تا انشاءالله با کسب امتیازات لازم بتوانیم جواز صعود به لیگ برتر را کسب کنیم.



وی اظهار داشت: در این دیدار ما دو مربی خوب و با دانش بدمینتون قم را هم در کنار این تیم داشتیم اما بدمینتون یک آرامش خاص می خواهد و گویا تماشاگران تیم میزبان فشار زیادی بر روی تیم صبای قم آوردند و بازیکنان ما تحت تاثیر میزبان قرار گرفتند.



پنجه باشی در پایان تصریح کرد: محسن صادقیان یکی از اعضای تیم بدمینتون صبای قم به تیم ملی دعوت شده است، ضمن اینکه وی عضو قطعی تیم ملی دانش آموزان هم هست که تیرماه راهی هنگ کنگ می شود و البته علی دولتخواه هم شانس این را دارد.

