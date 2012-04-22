حضرت زهرا(س) و علی (ع) سمبل یک خانواده اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ولی الله مصائبی با بیان این مهم بیان کرد: تلاش حضرت علی (ع) و حضرت زهرا س) در برقراری فضای مطلوب در بین اعضای خانواده است که آمیخته با عطوفت، مهربانی، عشق و از خودگذشتگی بوده است.
وی افزود: امام علی ع) فرموده اند به خدا قسم او را به خشم نیاورده ام و تا هنگامیکه زنده بود او را وادار به کاری که خوشش نمی آمد، نکردم و این بانوی بزرگوار نیز مرا به خشم نیاورد و نافرمانی نکرده است.
معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان عنوان کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) نیز در ایجاد فضای مطلوب خانواده نقش بارزی داشته است و در سایه تفاهم و همدلی فرزندان رشیدی را پرورش دادند بنابراین کسانی که خودشان را پیرو آن حضرت می دانند باید از آنان به شیوه برخورد و ارتباط را بیاموزند و آن را در خانواده عمل کنند.
وی بیان کرد: خلوص، تربیت، ایجاد فضای معنوی، فضای اجتماعی، تفکر و اندیشه از شیوههای حضرت زهرا(س) برای داتشن خانواده ای سالم بوده است.
حجت الاسلام مصائبی همچنین ایجاد رابطه عاطفی، تکریم، ایجاد جذابیت و تشویق را نیز از دیگر صفات بارز حضرت زهرا(س) که برای داشتن خانوادهای سالم و نمونه مورد توجه قرار می دادند، عنوان کرد.
وی در پایان سخنان خود بر الگوگیری از زندگی این بانوی بزرگ تاکید کرد و گفت: خانواده هایی که از زندگی ایشان الگو بگیرند قعطعا خانواده ای سالم را خواهند داشت.
نظر شما