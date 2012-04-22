کاهش قیمت انواع سکه/ تعیین قیمت جدید شیر خام برای چهارمین بار!

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سازمان امور مالیاتی کشور از همکاری قوه قضائیه و وزارت ارشاد برای جلوگیری از انتشار آگهی های کدفروشی خبر داد و گفت: قوه قضائیه از سازمان مالیاتی مصادیق کدفروشیها را درخواست کرده و لیستی از کدفروشان به دادستانی کل کشور اعلام شده است.
سازمان بازرسی کل کشور ضمن ارائه پیشنهاداتی برای جلوگیری از کاهش فعالیت خطوط هوایی، توقف یا ورشکستگی صنعت هوانوردی کشور در اثر هدفمندسازی یارانهها، خواستار آزادسازی قیمت بلیت هواپیما شد.
به گفته رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی، تعیین قیمت شیر خام به ازای هر کیلوگرم 720 تومان که در جلسه شب گذشته استانداری تهران به تصویب رسید؛ هنوز قطعی نیست و باید به تصویب ستاد تنظیم بازار که فردا دوشنبه به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل میشود، برسد و پس از آن لازمالاجرا خواهد بود.
حمله سایبری بعد از ظهر امروز به شبکه اینترنتی و مخابراتی ساختمانهای اصلی وزارت نفت، شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای تابع نفت شده اما با اقدامات انجام شده از ورود ویروس به سامانههای اصلی اینترنتی جلوگیری شده است.
براساس جدیدترین مصوبه دولت که به تائید رئیس جمهور رسید، ضمن تعیین شرایط جدید نحوه عزل و ارتقای مدیران دولتی، مدت دوره مدیریت حرفهای مدیران چهار سال اعلام شد.
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از کاهش قیمت سکه در بازار به تبع کاهش قیمت دلار خبر داد و گفت: نرخ سکه طرح جدید 694 هزار تومان شد.
رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی با اعلام اینکه مقرر شد نرخ سوخت هواپیما در پروازهای داخلی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها 400 تومان باشد، گفت: تمامی خرید سوخت ایرلاینها در پروازهای داخلی تاکنون به نرخ 200 تومانی بوده است.
خبرگزاری مهر به بررسی ابهامات موجود درباره قرارداد 307 میلیون دلاری پایانه غلات بندر امام خمینی (ره) پرداخت که پای یک سرمایهداری معروف کنیایی در میان است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون فروش سوخت به تمامی ایرلاینها در فرودگاههای کشور به طور اعتباری انجام میشود، اعلام کرد: با توافق انجام شده با شرکتهای هواپیمایی، بدهی ایرلاینها قسط بندی شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که 250 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات بسته حمایتی اصناف در روزهای آخر سال 90 به حساب بانک ملی واریز شده و به زودی ارایه تسهیلات به واحدهای صنفی آغاز خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه من شخصا فکر می کنم بهتر است هدفگذاری عددی برای بسته اشتغال 91 نداشته باشیم، گفت: دولت به هدف خود در مورد نیروهای شرکتی رسید.
شیخ الاسلامی همچنین با اعلام اینکه ایجاد گرانیهای 10 تا 30 درصدی در مایحتاج مردم طی سال جاری عمدی است، از واگذاری گسترده زمین به تعاونیها برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی به عنوان یک اولویت خبر داد.
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