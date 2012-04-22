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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۵۶

محمدی:

سهمیه همدان برای ثبت ‌نام در سامانه زمین کشاورزی 640 هکتار است

سهمیه همدان برای ثبت ‌نام در سامانه زمین کشاورزی 640 هکتار است

همدان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی، برنامه‌ریزی فرماندار همدان گفت: سهمیه شهرستان همدان برای ثبت ‌نام در سامانه زمین کشاورزی 640 هکتار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محمدی بعدازظهر یکشنبه در ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستان همدان از آغاز ثبت نام متقاضیان دارای طرح‌های دامداری، کشاورزی و امور زیربنایی در شهرستان همدان خبر داد.

محمدی گفت: متقاضیان فارغ التحصیل و بیکار با ورود به سایت ثبت نام متقاضیان اشتغال در بخش کشاورزی، باید ثبت‌نام و مراحل تعیین شده را برای دریافت اعتبار لازم طی کنند.

وی تعیین تکلیف طرح‌های بلاتکلیف کشاورزی را از برنامه‌های دولت در سال 91 بیان کرد و افزود: مشکلات طرح‌هایی که در زمینه تأمین آب، منابع مالی، امور اراضی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی وجود دارد رفع خواهد شد.

وی سهمیه شهرستان همدان در این طرح را 640 هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: پروژه‌های مصوب شده توسط بانک‌ها، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امور آب رفع مشکل شوند.

معاون عمرانی فرماندار عنوان کرد: با پوشش 640 هکتار تعیین شده بخش عمده‌ای از مشکلات متقاضیان حل خواهد شد.

محمدی از تشکیل پنج کمیته کارشناسی در این خصوص در استان همدان خبر داد و افزود: این کمیته‌ها شامل کمیته‌های شناسایی و سازماندهی متقاضیان، کمیته آب، خاک و منابع طبیعی، کمیته امور سرمایه گذاری، کمیته ایجاد زیرساخت‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کمیته کارشناسی و نظارت است که باید با تشکیل و پیگیری آن در سطح شهرستان کار را به سرانجام رساند.

وی با اشاره به تصویب 49 مصوبه در ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستان همدان عنوان کرد: از این تعداد مصوبه 17 مورد در زمینه کشاورزی، 21 مورد در بخش دام و طیور و 11 مورد نیز مربوط به امور زیربنایی است که باید توسط دبیرخانه پیگیری و اعلام نتیجه شود.

محمدی در ادامه خواستار پیگیری تخصیص آب مجتمع گلخانه‌ای روستای امزاجرد، تأمین اب اراضی جورقان، پیگیری بحث تعاونی مرتع داری در روستای انصارالامام شد.

کد مطلب 1583675

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