نفرات برتر دو استقامت دختران روستائی کشور در قم شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی دو استقامت دختران روستائی و عشایر کشور در استان قم در دو رده سنی نوجوانان و جوانان در رشته های 1200 و 2000 متر در پیست دو ومیدانی ورزشگاه یادگار امام با حضور دو و میدانی کاران نوجوان و جوان از 29 استان کشور با همکاری هیت دوومیدانی استان قم به شکل مطلوبی برگزار شد.



این مسابقات در حالی به انجام رسید و در پایان نفرات برتر به شرح ذیل معرفی و از سوی فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری و همچنین هیئت روستائی و عشایری استان جوایزی به رسم یادبود به آنها اهدا شد که قم در نخستین میزبانی خود در سال جدید پذیرای دختران ورزشکار روستایی و عشایر کشور بود.



نفرات برتر دو 1200 متر که در این پیکارها با شرکت دختران دو و میدانی کار روستایی و عشایری رده سنی نوجوانان برگزار شد:



1- زهرا انوشه پور مقام اول از استان البرز

2- فائزه حسن پور مقام دوم از استان لرستان

3- شبنم بهشت مقام سوم از استان کهکیلویه و بویر احمد



نفرات برتر دو 2000 متر که در این دوره از مسابقات با شرکت دو و میدانی کاران دختر روستایی و عشایری رده سنی جوانان به انجام رسید:



1- کبری عزیزی مقام اول از استان زنجان

2- فریده شریفی مقام دوم از استان خوزستان

3- الهه گروسی مقام سوم از استان زنجان



بر اساس برنامه فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری کشورمان، این هیئت در حالی در روزهای دوم و سوم اردیبهشت ماه میزبان دختران شرکت کننده در دو و میدانی قهرمانی روستائیان و عشایر کشور بود که در بخش تیمی رده سنی نوجوانان تیم دو و میدانی دختران روستایی وعشایری استان البرز در جایگاه نخست ایستاد و عنوان قهرمانی را کسب کرد.



این در حالی است که در این رده سنی دو و میدانی کاران دختر هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان چهارمحال و بختیاری در جایگاه دوم ایستادند و تیم اعزامی هیئت روستایی و عشایری استان ایلام در جایگاه سوم قرار گرفت.



در رده سنی جوانان بخش تیمی نیز تیم دو و میدانی دختران روستایی و عشایر استان خوزستان در صدر ایستاد و قهرمان شد، همچنین تیم زنجان با کسب جایگاه دوم به کار خود پایان داد و تیم اعزامی فارس موفق به کسب مقام سوم شد.



مسابقات این دوره در دو رده سنی نوجوانان و جوانان، با رقابت دختران ورزشکار رشته دو و میدانی از استان‌های مختلف در دو رشته 1200 متر و 2 هزار متر در پیست تارتان مجموعه ورزشی یادگار امام قم به انجام رسید.



کسب عنوان و موفقیت ورزشکاران قمی در رقابت های دو و میدانی قهرمانی روستاییان و عشایر کشور برای این هیئت بسیار حائز اهمیت بود و به همین دلیل این هیئت بهترین‌های دو و میدانی استان را عازم این رقابت‌ها کرد اما تیم قم در نخستین تجربه حضور خود در این مسابقات دو مقام پنجمی و ششمی را در جدال 230 ورزشکار شرکت کننده از 29 تیم به دست آورد.

