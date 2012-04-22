  1. ورزش
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۲۶

حواشی دیدار شاهین - استقلال/

بازیکنان استقلال مصاحبه نکردند/ درخواست عجیب مدیر رسانه‌ای آبی‌پوشان

بازیکنان استقلال مصاحبه نکردند/ درخواست عجیب مدیر رسانه‌ای آبی‌پوشان

بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران پس از تساوی برابر تیم شاهین در بوشهر از انجام مصاحبه با خبرنگاران نوشتاری و دوربین‌های تلویزیونی امتناع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار تیم‌های فوتبال شاهین بوشهر و استقلال، بازیکنان تیم آبی‌پوش تهرانی با خبرنگاران نوشتاری و دوربین‌های تلویزیونی گفتگو نکردند.

در این بین مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال استقلال از خبرنگارانی که قصد انجام مصاحبه با نفرات این تیم را داشتند خواست به هتل محل اقامت تیم استقلال آمده و در آنجا با بازیکنان این تیم صحبت کنند، موضوعی که با تعجب خبرنگاران همراه بود.

دیدار تیم‌های فوتبال شاهین بوشهر و استقلال تهران در هفته سی و یکم رقابت‌های لیگ برتر که عصر امروز در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار شد، در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

کد مطلب 1583687

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