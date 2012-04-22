تشریح ارزشهای زیست محیطی زمین در جامعه ضروری است

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رهاسازی زباله در طبیعت، پسماند و زباله مهمترین عوامل آلودگی زمین است، افزود: برای حفاظت از محیط زیست نیازمند همکاری و مشارکت آحاد جامعه است.
وی همچنین بر لزوم فرهنگ سازی برای جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی تاکید کرد و اظهارداشت: عدم مدیریت درست پسماندهای روستایی و بیمارستانی، ریختن زباله در تفرجگاهها و عرصه های طبیعی باعث آسیب جدی به محیط زیست می شود.
مدیرکل محیط زیست گیلان با بیان اینکه رهاسازی پسماندها توسط انسان مهمترین دلیل آلودگی زمین است، گفت: آموزش و فرهنگسازی بهترین راه برای داشتن محیط زیستی سالم و زمینی پاک است.
وی با اعلام اینکه پسماندها و فاضلابها محیط زیست گیلان را تهدید می کنند، افزود: دفع بی رویه زباله ها در طبیعت سبز و محیط های آبی، جاری شدن انواع فاضلابها به رودخانه ها، آبهای سطحی و زیر زمینی این منطقه را با چالشهای زیست محیطی مواجه ساخته است.
عبدوس اظهارداشت: شیرابه ها یکی از مرگبارترین عوارض تولید و دفع زبالههاست که به دلیل کیفیت و مایع بودن آن امکان انتشار بالاتری نسبت به سایر زباله ها دارند.
وی ادامه داد: این شیرابه می توانند به سفرههای آبی زیرزمینی نفوذ کرده و با انتشار سریع منابع مزبور را به شدت تحت تاثیر خود قرار دهند.
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